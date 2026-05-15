GEÇTİĞİMİZ günlerde yazdığım bir yazının girişinde demiştim ki...

Ne demiş elleri öpülesice atalarımız...

"Marifet iltifata tabidir"...

Alanya'ya yıllarca damga vurmuş öyle değerli isimler var ki, bana göre hak ettikleri iltifatı yeterince alamıyorlar"...

Gerçekten de doğru demişim...

Çok değerli bir örnekle devam edelim...

Mevlüthan Çavuşoğlu...

"Çocuk" denilecek yaşlardan itibaren yakından takip ettiği Alanyaspor ile adeta özdeşleşmiş, Alanyaspor'a bir nebze de olsa faydalı olabilmek adına her zaman ve her şartta elinden gelenin fazlasını yapmaya gayret etmiş bir Alanyaspor aşığı...

Tam da bu noktada önce şunu vurgulayalım...

Alanyaspor, bu memleketin en önemli, en değerli, en kıymetli ya da ne bileyim en gözde unsurlarından birisi...

"Tanıtım diye diye dilimizde biten tüy" gibi bir gerçeği var bu memleketin...

Tanıtımsa, al sana tanıtımın daniskası...

Turizm sektörüne ve yerel ekonomiye katkı sağlamaksa al sana katkının "En daniskası"...

Alanyaspor'un bu memlekete katkıları ve faydaları say say bitmez...

İşte böyle önemli bir değere yıllarca hizmet etmiş, "Yokluk" zamanlarında yokluğa göğüs germiş, tüm zorlukları tek tek aşmak için olağanüstü mücadele etmiş, değil elini, Alanyaspor için gövdesini gözünü bile kırpmadan taşın altına koymuş bir isim...

Halen Süper Lig'de başarıyla mücadele eden ve taraflı tarafsız herkesin sevgisini, sempatisini kazanan Alanyaspor'un Genel Koordinatörü olarak görev yapıyor...

Alanyaspor'un transfer politikasına yön veren isimlerden birisi olarak, pahalı ve gösterişli transferlerle işi yok...

Genç yetenekleri bulup çıkarmak en iyi yaptığı işlerden birisi...

Kapanma noktasına gelen Alanyaspor'un elinden tutup, ayağa kaldıran ekibin başında yer alan Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun "Sağ kolu"...

Pek çok kulüp yöneticisinin örnek aldığı bir isim...

İşte böylesine değerli ve işi bilen bir yönetici olan Mevlüthan Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum...

Bugünlerde yeni yetenekler keşfetmek için Brezilya'nın yolunu tuttu...

Yaklaşık 17 gün Brezilya'da kalacak olan Çavuşoğlu, Seri A ve Seri B'de 15 maç izleyecek...

Yani...

Yanisi şu...

Yeni sezonda Alanyaspor forması altında parlamaya başlayan yeni yıldız adayları görürseniz şaşırmayın...

Altında mutlaka Mevlüthan Çavuşoğlu imzası vardır...

Alanyaspor taraftarlarına bu güzellikleri yaşatan başta Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu olmak üzere, Mevlüthan Çavuşoğlu gibi emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum...

Demek ki neymiş...

Bu memlekette güzel şeyler de oluyormuş...

Nokta...

Gel de Alanya'da ev kirala

DENİLİYOR Kİ, "Alanya'dan çok sayıda yabancı gittiği halde kira fiyatları düşmüyor"...

Düşmez...

Düşmez çünkü mülk sahiplerinin çoğu "Tok satıcı"...

Hemen bir örnek vereyim...

Bir dostumun ikamet ettiği evin altında bir daire boşaldı...

İş yeri olarak kullanılıyordu bu daire...

Boşalalı bir yıldan fazla oldu...

Halen boş ve penceresinde "Kiralık" levhası var...

"Kiralamak isteyen olmadı mı?" diye soracak olursanız "Oldu" derim...

Ancak talip olan hiç kimse mülk sahibi ile kira fiyatı konusunda anlaşamadı...

Anlatılanlara göre yüksek kira istemesinin yanında bir yıllık da peşin istiyormuş...

Dediğim gibi yaklaşık bir yıldır öyle boş duruyor...

Mülk sahibinin bir yıllık kira tutarı kadar gelir kaybı var...

Ama umurunda değil...

"Tok satıcı" çünkü...

İlle kendi istediği fiyat olacak...

Alanya'da kiralık konut sorunu her geçen gün biraz daha büyüyor...

Allah kiracıların yardımcısı olsun...

Nokta...

Şikayetler bitme noktasında

BİR dönem Alanya'nın en çok şikayet edilen kurumlarının başında gelen Eğitim ve Araştırma Hastanesi, son zamanlarda oldukça toparlandı...

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz'ın başhekim olarak atanmasıyla devam eden toparlanma süreci herkesi memnun ediyor...

Yöneticilik, bilgi ve tecrübeyle birlikte tam bir gönül işidir aslında...

İşte bu anlamda Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, tam da gönül insanı...

Hastane personelinin işini zorlaştırmıyor, tam aksine kolaylaştırıyor...

İnsanların huzurlu bir ortamda görev yapmalarını sağlıyor...

Hastanenin fiziki kapasitesini artırmak için mücadele ediyor...

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sadece Alanya'ya değil, bölgedeki diğer ilçelere de sağlık hizmeti veriyor...

Bu nedenle fiziki kapasitesinin artması önemli...

Son tahlilde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi emin ellerde...

Nokta...



Mutlu yıllar

sevgili Victor



VİCTOR Khoroshkin...

Alanya'da tanıdığım bir Rus meslektaşım...

Bir dönem Yeni Alanya Gazetesi'nde de yazılar yazdı...

Güler yüzlü, samimi, doğal, içten bir insan...

Karşılaştığımız zamanlarda uzun uzun sohbet ederiz...

Sevgili annesi ile birlikte yaşıyor...

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı...

Sosyal medya hesabından takip edebildiğim kadarıyla Alanya'da yaşayan çok sayıda dostu tarafından tebrik edildi...

Sevgili Victor'u bende tebrik ediyor ve yeni yaşında mutluluklar diliyorum...

Böyle dostlukların kıymetini bilmek lazım...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

AİLE yapısı nedeniyle adeta siyasetin içinde dünyaya gözlerini açan, gerek aldığı eğitimler, gerekse kendini yetiştirme tarzı ile genç yaşta pek çok anlamda örnek gösterilen, çalışkanlığı ve azmi ile takdir toplayan, güler yüzü ve sevecen yapısıyla gönüllerde taht kuran, Alanya’da bir dönem siyasetin etkin ismi Mehmet Kan ile Sipahioğlu Eczanesi sahibi Hicran Kan’ın oğlu olan, Alanya'nın başarılı ve sevilen isimlerinden Alper Kan'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ