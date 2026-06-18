Ünlü oyuncunun erkek arkadaşı Roy Hernandez'in açıklamasına göre Chase, menenjit ve ciddi kan enfeksiyonları nedeniyle sepsis geliştirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncunun Los Angeles'ta tedavi gördüğü belirtildi.

KORKU SİNEMASININ UNUTULMAZ YÜZÜYDÜ

Daveigh Chase, 2002 yılında vizyona giren ve dünya çapında büyük ses getiren “The Ring” (Halka) filminde canlandırdığı Samara Morgan karakteriyle korku sinemasının en ikonik figürlerinden biri haline geldi. Henüz çocuk yaşta sergilediği performans, ona uluslararası ün kazandırdı.

Aynı yıl Disney'in sevilen animasyon filmi “Lilo & Stitch”te Lilo karakterini seslendiren Chase, farklı türlerdeki başarılı projeleriyle dikkat çekti. Ayrıca “Donnie Darko”, “Big Love” ve “Spirited Away” gibi yapımlarda da yer aldı.

SON YILLARDA GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORDU

2010'lu yılların ortalarından sonra oyunculuk kariyerini büyük ölçüde sonlandıran Chase, kamuoyundan uzak bir yaşam sürüyordu. Son yıllarda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve tedavi gördüğü bildirildi.

Daveigh Chase'in ölüm haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok hayranı onun özellikle “Samara Morgan” ve “Lilo” karakterleriyle bir neslin hafızasında iz bıraktığını belirten paylaşımlar yaptı.