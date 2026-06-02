HER ne adar yazı yazmayınca kendini rahatsız hisseden birisi olsam da benim için oldukça uzun sayılabilecek bir süre "Yazı" yazmadım, ya da ne bileyim yazamadım...

Bayram tatili, hafta tatili filan derken, günler su gibi akıp gitti...

Günler su gibi akıp gidiyor ama Alanya'da değişen hiç bir şey olmuyor maalesef...

Daha doğrusu "Olumlu" yönde değişen hiç bir şey olmuyor...

Tam aksine kötü gidişat hızlanarak, koşar adımlarla devam ediyor...

Alanya özellikle yerli vatandaşlar için yaşanılabilir bir kent olma özelliğini gerçekten kaybetti...

Adeta değil bire bir sürgün kenti haline geldi...

Vatandaşların şikayetleri bitmek bilmiyor...

Başta fahiş ev kiraları, yasak dinlemeyen inşaat sahipleri olmak üzere çok sayıda konuyla ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor...

Sosyal medya üzerinden adeta feryat eden vatandaşlar, ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar...

Alın size içinizi burkacak bir örnek...

Alanya'da yaşayan bir kadın tarafından sosyal medyada paylaşılan bir feryat...

Diyor ki...

"Ev sahibim 15 bin lira olan kiramı 30 bin lira yaptı...

Vermezseniz çıkın dedi...

Geçen sene de ev sahibi ile fiyat konusunda anlaşamadığımız için ev değiştirmek zorunda kalmıştım...

Her sene aynı şeyi mi yaşayacağız, bıktım inanın...

Allah rızası için söyleyin; sokakta mı yaşayalım...

Hiç mi vicdan yok, zehir ettiler hayatı bize...

Ev aramaktan bıktım, usandım, yoruldum...

Şu anda inek ahırını bile o fiyata vermiyorlar, verseler inek ahırında yaşamaya razıyım...

Her sene çocuklarımla beni rezil etmeyin lütfen...

Uygun fiyata iki odalı bir yer arıyorum...

Ama önce merhametli ve vicdanlı bir ev sahibi olmalı"...

Ne kadar acı değil mi...

YENİ MEMURLAR ŞAŞKIN

Alanya'daki resmi kurumlara tayin olan ya da yeni atanan memurlar ev kiralarını görünce resmen şok oluyorlar...

Geçtiğimiz günlerde Alanya'daki bir kuruma yeni bir kadın memur tayin edildi...

Memurumuz ancak bir aylığına geçici bir ev bulabildi...

Fiyatı ne kadar biliyor musunuz...

Tam 35 bin lira...

Evet evet yanlış okumadınız...

Yazıyla "Otuz beş bin lira"...

Bir ay içinde uygun bir ev bulamazsa yeniden tayin isteyip, Alanya'dan ayrılmayı daha doğrusu kaçmayı düşünüyor...

Çok haklı bana göre...

Kaçmasın da ne yapsın yani...

OKUYUCUMUZUN MESAJI

Yazılarımı yakından takip ettiğini bildiğim bir okuyucum da şu mesajı göndermiş...

"Kural yok,

yasa yok,

ceza yok...

Yöneticiler hiç bir şeyle ilgilenmiyor...

Şikayet çok ama zerre kadar çözüm üreten yok maalesef"...

Alanya'ya gerçekten yazık oluyor...

Gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlar nedeniyle Alanya, Alanya olmaktan çoktan çıktı...

Ayıptır, yazıktır, günahtır...

Ve de haramdır...

Nokta...

Osman Başkan birazcık gülümsese

ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, geçtiğimiz günlerde kendi bahçesinde düşmüş ve ayağını kırmıştı, malumunuz...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yaşanan "Liderlik" savaşında Özgür Özel'in safında yer alan Başkan Özçelik, Özel'in Ankara Güvenpark'ta düzenlediği bayramlaşma etkinliğine ayağı kırık olduğu için bizzat katılamadı ama maketiyle de olsa kendini göstermesini hatta ilgi çekmesini bildi...

Bunu da CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir sayesinde yaptı..

Bülent Başkan, Özçelik'in bire bir ölçülerde yaptırdığı maketini sırtlayarak bayramlaşma programına götürdü...

Siyaset dünyasında yüzleri gülümseten bu hareket bana göre de hoş oldu ama Osman Başkan'la ilgili bir ayrıntı dikkatimi çekti...

Osman Başkan'ın maketine yansıyan görüntüsünde yüzü biraz asık gibi geldi bana...

"Şöyle gülümseyen hatta gülen bir görüntüsü kullanılsaydı daha iyi olurdu" diye düşündüm kendi kendime...

Osman Başkan, "Güler yüzlü" olmama konusunda vatandaşlardan ve hatta belediye personelinden çok eleştiri almaya başladı...

Benden söylemesi...

Elçiye zeval olmazmış...

Nokta...



Siyaset dünyasında başarılı bir isim

Murat Özçelik...

Diş Hekimi...

Siyasetçi...

Alanya ve Gazipaşa halkının yakından tanıdığı, sevdiği, saydığı, değer verdiği bir isim...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında devam ettirdiği siyasi yaşamında bana göre geleceği oldukça parlak...

Siyaset dünyasında genç ve başarılı isimlerin başında gelen Murat Özçelik, partisinin düzenlediği etkinliklerde yer alam konusunda da son derece duyarlı...

Özçelik, geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte yerini yine aldı...

Anıtkabir'de gerçekleştirilen etkinliğe katılan Murat Özçelik sosyal medya hesabından bir de paylaşım yaptı...

Dedi ki...

"Güvenpark'tan Atamızın huzuruna uzanan Milletin iradesi...

Güzel bir bayram günü...

Ankara'dan herkese selamlar"...

Böylesine başarılı, çalışkan, hedefleri olan genç siyasetçileri seviyor ve saygı duyuyorum...

Ve sonuna kadar destekliyorum...

Murat Özçelik, hem Alanya'nın hem de memleketi Gazipaşa'nın geleceğine damga vurabilecek kapasitede bir isim...

Nokta...

Gülay Güvenç boş durmuyor

SİYASET dünyasında uzun zamandan beri aktif olarak yer alan ve Anahtar Parti çatısı altında faaliyetlerine devam eden Gülay Güvenç, harıl harıl çalışıyor...

Özellikle kadınlara yönelik etkinliklerde aktif rol üstlenen Gülay Güvenç, geçtiğimiz günlerde Anneler Günü nedeniyle çeşitli ziyaretler yaparken şu ifadeleri kullandı...

"Anneler Günü dolayısıyla Alanya Anahtar Parti Kadın Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak Ar-Ge Başkanımız Hivda Cankara ile şehit annelerimizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık...

Vatan için canını feda eden tüm şehit annelerimizin ve tüm annelerin, anne adaylarının gününü kutluyorum"...

Gülay Başkan'a başarılarının devamını diliyorum...

Nokta...





GÜNÜN KARNESİ

ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in en güvendiği isimlerin başında gelen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü gibi önemli alanlarda etkili ve yetkili isimlerden birisi olan, belediyecilik anlamında ortaya koyduğu tartışmasız hizmetlerle anılmaya başlanan ve geleceğin parlak isimlerinden birisi olduğu her ortamda dile getirilen, Alanya'nın genç, dinamik ve başarılı isimleriniden Hasan Can Kamburoğlu'na...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ