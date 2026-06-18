Süper Lig'e veda eden Antalyaspor'da yönetim belirsizliği devam ediyor. Sezon başında 17 yeni oyuncu transfer edilmesine rağmen ligde tutunamayan kırmızı-beyazlı ekipte gözler 19 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurula çevrildi. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Rıza Perçin'in yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından henüz resmi bir başvuru yapılmadı.

Son hafta mücadelesinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine karşın 12 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e düşen takımda taraftarların tepkisi sürüyor. Camia içinde Antalyaspor Derneği, Antalyaspor Vakfı ve Antalyaspor A.Ş.'nin tek çatı altında birleşmesi gerektiği yönünde görüşler ağırlık kazanıyor.

19 HAZİRAN SÜRECİ VE YÖNETİM KRİZİ

Yaşanan belirsizlik üzerine kulübün yüzde 58,9 hissesine sahip olan Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Kongre öncesinde kulübü sahipsiz bırakmayacaklarını belirten Ergün, güçlü bir yönetim listesiyle gelecek yeni bir adaya görevi devretmeye hazır olduğunu bildirdi. Ergün, camianın kabul edeceği bir iş insanının sorumluluk alması durumunda kendi görevinden çekileceğini ifade etti.

Görevden kaçma niyeti olmadığını vurgulayan kulüp başkanı, takımın düştüğü günden bu yana 100 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı. Cuma gününden sonra yeni sezon transfer planlamalarına başlayacaklarını belirten Ergün, takımın yeniden Süper Lig'e dönmesi için çalışmalara devam edeceklerini duyurdu.

MALİ YAPI VE ŞEFFAFLIK TARTIŞMALARI NELER?

Sosyal medyada kulübün mali durumuna ilişkin ortaya atılan 20 milyon TL iddialarına da yanıt veren Ergün, tüm hesapların denetime açık olduğunu söyledi. Kendi döneminde yalnızca 50 kişinin üye yapıldığını ve bedava üyelik döneminin sona erdiğini hatırlatan Ergün, kulübün taşımacılık hizmetlerini de 3 yıldır ücretsiz olarak karşıladığını belirtti.

Hesapların şeffaf bir şekilde incelenebileceğini belirten Ergün, kapılarının tüm üyelere açık olduğunu sözlerine ekledi. Gerçek bir Antalya sevdalısının aday olması halinde başkanlık yarışına girmeyeceğini yineleyen Ergün, kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.