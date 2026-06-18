Dijital alışveriş platformlarının kullanımındaki artış, siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, son dönemde artan sahte siteler ve veri sızıntıları nedeniyle tüketicilerin çevrimiçi ödemelerde ekstra önlemler alması gerekiyor. Uzmanlar, kredi kartı bilgilerinin korunması için beş temel güvenlik adımına dikkat çekiyor.

SANAL KART İLE LİMİT KONTROLÜ

Asıl kredi kartı bilgilerini internet ortamından uzak tutmanın en etkili yolu sanal kart kullanmaktan geçiyor. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden saniyeler içinde oluşturulabilen bu kartlara, sadece alışveriş tutarı kadar limit tanımlanıyor. Bu yöntem sayesinde kart bilgileri siber saldırganların eline geçse dahi, limit boş olduğu için herhangi bir maddi kayıp yaşanmıyor.

SSL SERTİFİKASI VE BAĞLANTI GÜVENLİĞİ

Dolandırıcıların yaygın olarak başvurduğu yöntemlerin başında popüler e-ticaret sitelerinin kopyalarını üretmek geliyor. Tüketicilerin adres çubuğunda "HTTPS" ibaresini ve kilit simgesini (SSL sertifikası) kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Güvenlik uyarısı veren veya şüpheli görünen bağlantılar üzerinden kesinlikle işlem yapılmaması tavsiye ediliyor.

3D SECURE VE ORTAK AĞ RİSKLERİ

Ödeme aşamalarında cep telefonuna tek kullanımlık şifre gönderen 3D Secure sistemi, işlemlerin izinsiz gerçekleşmesini engelleyen temel bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Bu sistemin aktif olmadığı platformlardan uzak durulması gerekiyor. Ayrıca kafe, otel veya havalimanı gibi alanlardaki şifresiz ortak Wi-Fi ağları, siber korsanların veri hırsızlığı yapmasına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, çevrimiçi ödemelerin daima kişisel hücresel veri veya güvenli ev ağları üzerinden yapılmasını öneriyor.

KART BİLGİLERİNİ SİSTEME KAYDETMEYİN

Alışveriş sonrasında platformların sunduğu "kart bilgilerini hatırla" seçeneği, gelecekte yaşanabilecek olası veri sızıntılarında büyük risk oluşturuyor. E-ticaret sitelerinin veri tabanlarına yönelik siber saldırılar sıkça yaşanabildiğinden, kart bilgilerinin her alışverişte manuel olarak girilmesi, uzun vadeli veri güvenliğinin en pratik yolu olarak değerlendiriliyor. Tüketicilerin dijital alışkanlıklarını bu yönde değiştirmesi, mağduriyetlerin önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor.