İŞKUR'un yayımladığı duyurulara göre, devlet kadrolarında görev almak isteyen adaylar için açılan bazı kurum dışı kamu iş ilanlarında başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Yaz döneminde personel ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan memur alımı kadroları için adayların vakit kaybetmeden işlemlerini bitirmesi gerekiyor.

BUGÜN SONA EREN KADROLAR NELER?

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan müfettiş yardımcılığı sınavı ilanına başvurular 18.06.2026 tarihinde saat 23:59 itibarıyla sona eriyor. Afyonkarahisar Akharım Belediyesi tarafından duyurulan memur ve itfaiye eri alımı ilanında ise son başvuru saati 18.06.2026 saat 17:00 olarak açıklandı. Adayların hak kaybı yaşamaması adına işlemlerini bu saatlerden önce tamamlaması büyük önem taşıyor.

ADALET BAKANLIĞI İÇİN SÜRE DEVAM EDİYOR

Bugün süresi dolan ilanların yanı sıra, Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı ilanında süreç devam ediyor. Bu kadroya müracaat edecek adaylar için son başvuru tarihi 22.06.2026 saat 17:30 olarak belirlendi.

BAŞVURU ŞARTLARI NEREDEN İNCELENİYOR?

Kamu kurumlarının kendi bünyelerinde istihdam etmek üzere İŞKUR üzerinden paylaştığı bu ilanların detaylı şartları, kurum dışı kamu işçi alımı ekranında yer alıyor. Adayların başvurularını tamamlamadan önce e-Devlet kapısı veya ilgili bakanlıkların resmi internet siteleri üzerinden KPSS taban puanı, yaş sınırı ve mezuniyet gibi özel başvuru gerekliliklerini dikkatlice incelemesi gerekiyor.