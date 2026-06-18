Alanya’da 19 Haziran 2026 Cuma günü çeşitli bakım, yatırım ve şebeke düzenleme çalışmaları nedeniyle birçok mahallede planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiler gün içinde farklı saat aralıklarında uygulanırken, bazı bölgelerde çalışmaların 7 saate kadar sürmesi bekleniyor.

Yetkililer, kesintiden etkilenecek vatandaşların elektronik cihazlarını korumaları ve günlük planlarını buna göre yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

ALANYA MERKEZDE 7 SAATLİK KESİNTİ

Saat 09.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek bakım çalışması nedeniyle Dere Mahallesi ile Deretürbelinas mevkiinde elektrik verilemeyecek.

Aynı saatlerde yatırım çalışması kapsamında Kızlar Pınarı ve Saray mahallelerinin bazı bölümleri de kesintiden etkilenecek. Durnalar Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Karaoğlu mevkii çalışma alanları arasında yer alıyor.

YENİKÖY VE ÇAMLICA’DA BAKIM ÇALIŞMASI

Bakım çalışmaları kapsamında Yeniköy Mahallesi Muratdamı Sokak ile Çamlıca Mahallesi ve çevresindeki bazı bölgelerde de 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Çamlıca Mahallesi Bobuşlu Sokak’ta ise yatırım çalışması nedeniyle aynı saat aralığında enerji verilemeyecek.

KESTEL VE AKÇATI BÖLGESİNDE DE KESİNTİ VAR

Saat 11.00’de başlayacak deplase çalışması nedeniyle Akçatı, Bıçakçı, Kestel, Uzunöz ve Üzümlü mahallelerinin bazı bölümleri 16.00’ya kadar elektriksiz kalacak.

Kesintiden etkilenecek noktalar arasında Baraj Sokak, Bük Caddesi, Tekehasanlar Sokak ve Zeybekler mevkii bulunuyor.

TOSLAK’TA 4 SAATLİK ÇALIŞMA

Toslak Mahallesi Çaltı Eşiği Sokak ve çevresinde planlanan deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi 09.00’da başlayacak ve 13.00’te sona erecek.

VATANDAŞLARA UYARI

Planlı çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden enerji verilecek. Yetkililer, özellikle buzdolabı, modem, bilgisayar ve diğer elektronik cihazların korunması için gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor.

Kaynak: CK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.