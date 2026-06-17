Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) son dönemde devam eden yargı ve kongre tartışmalarının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda il başkanının görevden alındığı veya görevlerinin düşürüldüğü öğrenildi.

Daha önce İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ne ilişkin davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar vermiş, geçici yönetim görevlendirilmişti.

Parti içinde yaşanan süreç, CHP’nin kongre ve yönetim yapısına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Son kararların hangi illeri kapsadığı ve uygulamanın kapsamına ilişkin resmi listenin açıklanması bekleniyor.

CHP Genel Merkezi’nin konuya ilişkin ayrıntılı değerlendirmeyi ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşması beklenirken, gelişmeler siyasetin gündeminde ilk sıralara yerleşti.