Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Melike D. ile avukatı katılırken, eşi Serdar D., sanığın anne ve babası ile mahkeme tarafından atanan kayyım avukat da salonda hazır bulundu. Duruşmada ifade veren Serdar D., eşi Melike D. den şikayetçi olmadığını belirtti. Mahkeme tarafından görevlendirilen kayyım avukat ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Melike D. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi. Bebeğin vekili de Adli Tıp Kurumu raporundaki aleyhe hususları kabul etmediklerini ifade ederek sanığın cezalandırılması yönündeki taleplerini yineledi. Sanık avukatı ise dosyada bulunan raporlarda müvekkilinin cezai ehliyetinin bulunmadığının tespit edildiğini, cezaevinde kaldığı yaklaşık bir buçuk yıllık süreçte psikolojik tedavi gördüğünü ve halen tedavisinin sürdüğünü belirterek, uygulanacak herhangi bir tedbirin alt sınırdan değerlendirilmesini istedi.

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE CEZAİ SORUMLULUĞU BULUNMADIĞI KABUL EDİLDİ

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, alınan adli raporlar doğrultusunda sanığın eylemi gerçekleştirdiği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli ölçüde azaltacak derecede akıl hastalığının etkisi altında bulunduğuna hükmetti.

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun 32/1 maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/3-a maddesi kapsamında Melike D. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Ayrıca TCK’nın 57. maddesi gereğince sanığın koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirine tabi tutulmasına, yüksek güvenlikli sağlık kurumunda gözetim ve tedavi altına alınmasına hükmedildi. Toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının tespit edilmesi halinde serbest bırakılmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 15 Nisan 2025 tarihinde sabah saatlerinde Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı 605. Sokak’taki 5 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre Melike D., 36 günlük bebeği Melisa’yı pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, önce Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. İki gün süren yaşam mücadelesinin ardından Melisa bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Melike D., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (Mehmet AL)

Muhabir: Mehmet AL