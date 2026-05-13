BULUNDUĞU makam ne olursa olsun bu memleketin sorunlarını yakından takip eden, gördüğü yanlışları açık yüreklilikle dile getirerek ilgilileri uyaran, çözüm yolları gösteren insanlar çoğunlukta olmasa da var...

Alanya'da bu anlamda yakından takip ettiğim, paylaşımlarını dikkatle incelediğim isimlerden birisi de Şefik Bahçe...

Mesleği Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olan Şefik Bahçe, İYİ Parti'nin Alanya Kurucu İlçe Başkanlığını yaptı...

Yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adayı olabilmek için bu görevinden istifa etti...

İlçe başkanlığı görevinden istifa etmesi, Şefik Bahçe'yi siyasetten uzaklaştırmadı...

Alanya'nın sorunlarını yakından takip etmeye her zaman devam etti...

Bahçe, geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'ya ithafen bir açıklama yaptı...

Dedi ki...

Ambulansa önce yaralı bindirilir, başı ağrıyan değil Sayın Tavlı...

AKP İlçe Başkanı Sayın Tavlı, 208 milyonluk yatırımla Ulaş'ın yeniden ayağa kaldırıldığını kamuoyuyla paylaşmış...

Her yıl milyonların ziyaret ettiği, iskele rıhtım bölgesinde denizle karanın birleştiği istinat duvarları denize çökmüş, yıllardır tehlike arz ediyor...

Sayın Tavlı ve ilgili bakanlık yıllardır her sezon öncesi, "Yok 40 milyon bütçe ayrıldı, yok 50 milyon bütçe ayrıldı, yapıldı yapılacak hikayesi anlattı millete...

Yine bir turizm mevsimi daha geldi ancak iskele rıhtım bölgesi mezbelelik maalesef...

Buradan sayın Tavlı'ya soruyorum...

Sahi, Ulaş iskeleden daha mı acildi?..

İskele rıhtım yıllardır tehlike arz ederken, öncelik neden Ulaş'a verilmiştir?..

Bu tercihin çeşitli şaibelerle anılan Ulaş helikopter pisti ve işletmesiyle ilgisi var mıdır?..

Bana göre bu soru gayet yerinde bir soru...

Hani, "Curk" diye oturmuş derler ya...

Tam da öyle oldu...

Soru yerinde bir soru ancak, takip edebildiğim kadarıyla AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'dan henüz bir yanıt gelmedi...

Ya "Görmedi" ki, bana göre mutlaka görmüştür...

Ya da "Görmemezlikten" geldi...

Yukarıdaki cümlede "Ya da" vurgulaması yanlış oldu sanırım...

"Görmemezlikten geldi" diyerek net bir şekilde vurgulamak daha doğru olur...

Alanya'nın İskele rıhtım bölgesi, en can alıcı ve en çok görücüye çıkan bölgelerin başında gelir...

Hani bir laf vardır...

"Cami dururken mescit haramdır" diye...

Şefik Bahçe'nin yaptığı açıklamanın özü bu cümlede yatıyor işte...

Gerçekten de "Cami dururken mescit haramdır"...

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, tanıdığım ya da tanıyabildiğim kadarıyla mantıklı bir siyasetçi...

Bu uyarıyı dikkate alacağını umuyor ve camiye yönelmesini bekliyorum...

Nokta...

Antalya Havalimanı'nda park sorunu

GEÇTİĞİMİZ günlerde Antalya Havalimanı ile ilgili park sorunu konusunda bir şikayet yansıdı tarafıma...

Özetle deniliyor ki...

"Turizm seyahat acenteleri olarak, faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürmekte olup gerekli tüm yetki belgelerine sahibiz...

Antalya Havalimanı Terminal 2 otoparkına özel transfer hizmeti veren Vito, Transporter gibi araçların girişinin yasaklanması, sektörümüz açısından ciddi mağduriyet oluşturmaktadır...

Diğer havalimanlarında olduğu gibi, otopark alanlarını kullandığımızda gerekli ücretleri düzenli şekilde ödemekteyiz...

Bu nedenle mevcut kullanım hakkımızın kısıtlanmamasını ve tarafımıza tanınan bu hakkın devam ettirilmesini talep etmekteyiz...

Yapılan yeni düzenleme yalnızca turizm seyahat acentelerini değil, aynı zamanda havalimanını kullanan yerli ve yabancı misafirleri de olumsuz etkileyecektir...

Bu nedenlerle, Terminal 2 otoparkına özel transfer araçlarının girişine getirilen kısıtlamanın yeniden değerlendirilmesini, sektör temsilcilerinin görüşlerinin dikkate alınmasını ve mağduriyet yaratacak bu uygulamanın tekrar gözden geçirilmesini saygılarımızla arz ederiz"...

Birilerinin bu sese kulak vermesi bekleniyor...

Elçiye zeval olmazmış...

Nokta...

Alanya siyasetinde yeni bir soluk



GEÇTİĞİMİZ günlerde yine bu köşede Alanya siyaset dünyasının eskisi kadar hareketli ve heyecanlı olmadığını ifade etmiştim...

Bu ifademin halen arkasındayım...

Ancak zaman zaman "Gündem" olan ve "Dikkat" çeken bazı siyasetçiler de yok değil...

Bunlardan birisi de Anahtar Parti Alanya Kurucu İlçe Başkanı Abdullah Akkuş...

Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan Anahtar Parti, önümüzdeki süreçte neler yapabilecek bunu hep birlikte göreceğiz ancak, Alanya'da çok isabetli bir ismi teşkilatın başına getirmesiyle dikkat çekti...

Alanya siyaset dünyası için "Yeni bir soluk" olarak göze batan Anahtar Parti Alanya İle Başkanı Abdullah Akkuş, çok hevesli ve istekli...

Ziyaretler, açılışlar, açıklamalar...

Her anlamda oldukça faal bir görüntü veriyor...

Alanya siyaset dünyasının böyle genç ve hevesli isimlere ihtiyacı var...

Yakından takip etmeye devam edeceğiz...

Nokta...

Alanya'da nezih bir mekan: Mazi

HİZMETE başlamasının ardından kısa sürede Alanya'nın en gözde mekanları arasına girmeyi başaran Mazi isimli mekan, fark yaratmaya devam ediyor...

Bu alanda oldukça tecrübeli bir isim olan Ahmet Yüksel ve eşi Aslı Yüksel Çelik tarafından işletilen mekanda sahneye çıkan sanatçılar da birbirinden değerli isimler...

Nezih ortamıyla ailelerin de tercih ettiği Mazi, lezzetli yemekler sunma konusunda da oldukça iddialı...

Yıların birikimiyle oluşan tecrübelerin verdiği ışıkla hizmet etmeye gayret ettiklerini ifade eden işletmeci Ahmet Yüksel, "Tüm dostlarımızı mekanımıza bekliyoruz, gelin ve farkımızı sizler de farkedin" ifadelerini kullandı...

Son tahlilde alan da memnun, satan da memnun...

Daha ne olsun...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

SAĞLIK turizmi konusunda Alanya'nın daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına da önemli çalışmalara ve etkinliklere imza atmaya devam eden, "Gözbebeğimiz" dediğimiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) her anlamda gelişmesi ve sağlıklı büyümesi adına elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, üniversite bünyesinde huzurlu bir ortam yaratmayı başaran, gerek personel gerekse öğrenciler tarafından sevilen ve sayılan bir isim olan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ