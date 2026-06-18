Velilerden gelen şikayetler, özellikle eğitim yılının son haftalarında okullarda yaşanan devamsızlık sorununun büyüdüğüne işaret ediyor. Birçok aile, karne gününü beklemeden çocuklarını tatile çıkarırken, sınıflardaki öğrenci sayılarının bazı okullarda oldukça düşük seviyelere gerilediği ifade ediliyor.

Bir veli yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Çocuğumu sabah okula bıraktım. Ancak ilk ders bitmeden sınıf öğretmeni tarafından arandım. Sınıfta yalnızca yedi öğrencinin bulunduğu söylendi ve istersem çocuğumu alabileceğim ifade edildi. Okul açıksa ve eğitim devam ediyorsa öğrencilerin eve gönderilmesi doğru mu?"

Bu tür örnekler, eğitim öğretim yılının son günlerine yaklaşılırken okullardaki devam durumunun ne kadar sürdürülebilir olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.

DEVAMSIZLIK SORUNU BÜYÜYOR

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre eğitim öğretim yılı belirlenen son güne kadar devam ediyor. Ancak bazı veliler tarafından son haftalar "erken tatil dönemi" olarak görülüyor. Uzmanlar, öğrencilerde disiplin ve sorumluluk bilincinin gelişmesi açısından okul devamlılığının yılın son gününe kadar sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguluyor.

Öğrencilerin önemli bir bölümünün okula gelmemesi durumunda sınıf içi eğitim faaliyetlerinin de olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Öğretmenlerin planladığı ders işleyişi sekteye uğrarken, okula düzenli devam eden öğrenciler de verimli eğitim alma konusunda dezavantaj yaşayabiliyor.

VELİLERDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Veliler, özellikle son haftalarda yaşanan devamsızlıkların daha yakından takip edilmesini ve eğitim sürecinin son güne kadar etkin şekilde sürdürülmesini istiyor.

Eğitim yılının resmî olarak devam ettiği bir dönemde sınıfların boşalmasının, hem öğrencilerin eğitim hakkı hem de eğitimde fırsat eşitliği açısından değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu belirtiliyor.

Alanya'da birçok veli, "Okullar açıksa eğitim de devam etmeli" görüşünü dile getirirken, eğitim öğretim yılının son günlerine kadar derslerin aynı ciddiyetle sürdürülmesini beklediklerini ifade ediyor.