TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan 'Ateş Denizi' dizisinin çekimleri, polis ekiplerinin sete gelmesiyle durdu. Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, uyuşturucu madde soruşturması kapsamında Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki sete giden ekipler, dizinin başrol oyuncularından Erdem Kaynarca'yı gözaltına aldı. Olayın ardından dizi çalışmalarına ara verildiği açıklandı.

Dizide 'Nezih' karakterine hayat veren Kaynarca'nın, sahne hazırlığı yaptığı sırada karavanından polis eşliğinde çıkarıldığı bildirildi. Ekipler, oyuncunun karavanında ve şahsi aracında detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna veya yasaklı maddeye rastlanmadığı kayıtlara geçti.

SETTE NELER YAŞANDI?

Aramaların temiz çıkmasının ardından resmi işlemler için polis merkezine götürülen oyuncunun, Beykoz'dan Halkalı Narkotik Şube Müdürlüğü'ne sevk edildiği öğrenildi. Yaşanan bu ani gelişme üzerine yapım ekibi, çekimleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Sete yaklaşık bir hafta boyunca ara verileceği duyuruldu.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ NEDEN ALINIR?

Narkotik soruşturmalarında uygulanan standart prosedür gereği, şüphelilerin üzerinde veya araçlarında fiziksel bir bulguya rastlanmasa dahi biyolojik testler devreye giriyor. Emniyete götürülen şüphelilerden alınan kan ve saç örnekleri, laboratuvar ortamında incelenerek kişinin yakın geçmişte yasaklı madde kullanıp kullanmadığını kesin olarak ortaya koyuyor.

Halkalı Narkotik Şube'de ifadesi alınan ve biyolojik örnekleri toplanan Erdem Kaynarca, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Oyuncunun serbest kalmasına rağmen, başlatılan uyuşturucu soruşturmasının devam ettiği bildirildi.