Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde yaşandığı belirtilen olayda, Kırıkkale’deki bir turizm okulunda görev yapan öğretmen Mehmet T. (39), öğrencileriyle birlikte staj programı kapsamında bir otele geldi.
İddiaya göre öğretmen, staj için Alanya’da bulunan kız öğrencisine yönelik cinsel tacizde bulundu. Öğrencinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Şikâyet sonrası gözaltına alınan Mehmet T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli öğretmen, “cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.