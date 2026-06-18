Vietnam'ın Ho Chi Minh kenti ve Tay Ninh eyaletinde emniyet güçlerinin düzenlediği baskınlarda, yasa dışı hayvan ticareti yapan bir şebeke çökertildi. Operasyonda kesilmek üzere toplanan 400'den fazla canlı kedi kurtarılırken, olayla bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı.

Ho Chi Minh Şehri polisinin resmi gazetesinde yayımlanan bilgilere göre, artan evcil hayvan hırsızlığı şikayetleri üzerine 11 Haziran'da geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Ekiplerin tespit ettiği farklı adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, canlı hayvanların yanı sıra buz içinde muhafaza edilen yaklaşık 80 ölü kedi ve ayrı bir tesiste 21 kedi daha ele geçirildi.

ŞEBEKE 3 YILDIR FAALİYETTE

Yakalanan şüpheliler, son üç yıl boyunca Vietnam'ın güney bölgelerinde yaylı tuzaklar kurarak kedi topladıklarını itiraf etti. BBC'nin aktardığı soruşturma detaylarına göre, zanlıların çaldıkları evcil hayvanları belirli merkezlerde toplayarak birkaç günde bir et tüccarlarına sattıkları belirlendi.

KURTARILAN KEDİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Humane World for Animals adlı hayvan hakları kuruluşu, kurtarılan kedilerden yaklaşık 40'ının asıl sahiplerine teslim edildiğini duyurdu. Adli sürecin devam etmesi nedeniyle emniyet tarafından delil olarak tutulan diğer hayvanların mama ve temel ihtiyaçları da aynı kuruluş tarafından karşılanıyor. Emniyet yetkilileri, evcil hayvanları çalınan bölge sakinlerini teşhis işlemi için karakollara davet etti.

VİETNAM'DA ET TİCARETİ VE YASAL ÇERÇEVE

Ülkede kedi ve köpek eti tüketimi yasal kabul edilse de, satıcıların hayvanların menşeini kanıtlayan resmi izin belgelerine sahip olması zorunlu tutuluyor. Humane World for Animals verilerine göre, Vietnam'da her yıl yaklaşık 5 milyon köpek ve 1 milyon kedi eti için yakalanıyor veya çalınıyor. Ancak 2023 yılında yapılan güncel kamuoyu araştırmaları, özellikle genç nüfusun bu ticarete giderek daha fazla karşı çıktığını ve uygulamanın tamamen yasaklanmasını talep ettiğini gösteriyor.