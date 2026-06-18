Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen pilotaj eğitimleri sırasında bir uçak pist dışına savruldu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, Türk Hava Kurumu (THK) bünyesinde eğitim gören bir pilot adayı, tek başına gerçekleştirdiği uçuşun ardından iniş safhasında zorluk yaşadı.

Sert iniş yapan eğitim uçağı pistten çıkarak toprak zeminde durabildi. Olayın ardından yapılan ilk kontrolde, uçağı kullanan öğrencinin kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı tespit edildi.

KAZA SONRASI DURUM NEDİR?

Pist dışına çıkan uçakta sadece hafif çaplı maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, hasar gören eğitim uçağı detaylı teknik inceleme yapılması amacıyla hangara çekildi.

EĞİTİM UÇUŞLARINDA GÜVENLİK NASIL SAĞLANIYOR?

Havacılık eğitimlerinde özellikle tek başına yapılan yalnız uçuşlar, pilot adayları için sürecin en kritik aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor. Havacılık uzmanları, Karain Havaalanı gibi aktif eğitim merkezlerinde uygulanan sıkı fiziki güvenlik prosedürlerinin ve geniş pist alanlarının, bu tür sert iniş veya pistten çıkma vakalarının daha ciddi sonuçlar doğurmasını engellediğini aktarıyor.