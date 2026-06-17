Bursa'nın Yıldırım ilçesinde komşu esnaflar arasında yaşanan park yeri anlaşmazlığı, üç kişinin yaralandığı şiddetli bir kavgayla sonuçlandı. Olayda baba ve oğul bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheli olduğu belirtilen kişi de darp sonucu hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi Kurubaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta faaliyet gösteren lastik tamircisi Ahmet Dursun ile oğlu Savaş Dursun ve demir doğrama işi yapan Muhammed A. arasında iş yerinin önüne araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü. İddialara göre sopaların ve bıçağın kullanıldığı olayda Ahmet Dursun ile oğlu Savaş Dursun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Savaş Dursun yere yığılırken, boynundan yaralanan baba Ahmet Dursun oğlunun başından ayrılmadı. Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıyan olayda, yaralı babanın oğlunun yarasına tampon yaparak, “Oğlum sakın ölme” diye seslendiği görüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğul, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgada sopa darbeleriyle yaralandığı belirtilen Muhammed A. da polis gözetiminde hastaneye götürüldü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini ve tarafların ifadelerini netleştirmek için soruşturmayı sürdürüyor.