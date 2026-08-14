Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda seçim havası yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladı.

Henüz sandığa giden takvim netleşmiş değil ama Alanya ticaret dünyasının kulislerinde bir isim son aylarda daha yüksek sesle konuşuluyor:

Mustafa Tuna…

“Mustafa Tuna aday olacak mı, olmayacak mı?” sorusunun cevabını artık fazla uzatmaya gerek yok gibi görünüyor. Çünkü Tuna’nın aylardır sahayı yakından takip ettiği, Alanya ticaretinin farklı kesimleriyle görüştüğü ve esnafın, iş insanlarının beklentilerini dinlediği konuşuluyor.

Yani ortada sadece bir seçim hesabı değil, ciddi bir hazırlık var.

Mustafa Tuna’nın ALTSO’ya yabancı bir isim olmadığını özellikle hatırlatmak gerekiyor. ALTSO’nun resmi arşivlerinde Tuna’nın geçmiş dönemde Meclis Başkanı olarak görev yaptığı görülüyor. 2009 yılında Meclis Başkanı olarak görev yapan Tuna, 2012 yılında da Meclis toplantılarına başkanlık etmişti. 2013 seçimlerinde ise ALTSO Başkanlığı için aday olarak sahneye çıkmış ve Mehmet Şahin ile birlikte seçime girmişti.

Kısacası Tuna için ALTSO yeni bir adres değil.

Bu koridorları biliyor.

Üyelerin hangi sorunlarla karşı karşıya olduğunu biliyor. Ticaret erbabının ne istediğini biliyor. Odanın sadece tabela asılan bir kurum değil, Alanya ekonomisinin güçlü bir sesi olması gerektiğini de biliyor.

Zaten bugün konuşulan adaylığının en önemli tarafı da burada.

Mustafa Tuna’nın uzun süredir “Neyi değiştirebiliriz?”, “Alanya ticaretine nasıl daha fazla değer katabiliriz?”, “Üyelerin Ankara’daki sesi nasıl daha güçlü çıkar?” sorularının cevaplarını aradığı ifade ediliyor.

Bana göre bu yaklaşım önemli.

Çünkü artık Alanya’nın sadece konuşan değil, sonuç alan bir oda yönetimine ihtiyacı var.

Ekonominin zorlandığı, işletmelerin maliyetlerle mücadele ettiği, finansmana erişimin önemli bir sorun haline geldiği bir dönemde ALTSO’nun önünde ciddi bir sorumluluk bulunuyor.

Elbette hiçbir oda başkanı ekonominin bütün sorunlarını tek başına çözemez.

Ama güçlü bir ekip kurarsanız…

Ankara ile güçlü iletişim kurarsanız…

Sektörleri aynı masa etrafında buluşturursanız…

Üyenin derdini gerçekten dinlerseniz…

Ve en önemlisi, Alanya’nın menfaatini merkeze koyarsanız, önemli işler başarabilirsiniz.

Mustafa Tuna’da bunun için gereken tecrübenin bulunduğunu düşünüyorum.

Üstelik Tuna’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de kişiliği.

Alanya’da farklı kesimlerden insanlarla kurduğu iletişim, beyefendi kimliği ve geçmişten gelen ticari tecrübesi onu diğer isimlerden ayıran özellikler arasında.

Benim dikkatimi çeken bir başka nokta ise şu:

Ticaret ile siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiği düşüncesi.

ALTSO’nun önceliği siyaset değil, Alanya’nın ticareti olmalı.

Esnafın, turizmcinin, sanayicinin, yatırımcının, küçük işletmenin ve büyük işletmenin ortak sesi olmalı.

Mustafa Tuna’nın önündeki en büyük avantajlardan birisi de geçmişten gelen deneyimi.

Çünkü bir odayı yönetmek sadece koltuğa oturmakla olmaz.

Komiteleri bilmek gerekir.

Meclisi bilmek gerekir.

Üyeyi bilmek gerekir.

Ankara’nın kapısını çalmayı bilmek gerekir.

Ve en önemlisi, insan ilişkilerini bilmek gerekir.

Tuna’nın bunların önemli bir bölümünü fazlasıyla bildiğini düşünüyorum.

Bugün Alanya’da “Tuna aday olacak mı?” diye soruluyorsa, bence asıl soru artık bu değil.

Asıl soru:

“Mustafa Tuna hangi ekiple gelecek ve ALTSO için nasıl bir yol haritası ortaya koyacak?”

Çünkü görünen o ki tabandan gelen ilgi her geçen gün artıyor.

Toplum bazen bir ismi göreve çağırır.

Bazen de bir insanın önüne öyle bir sorumluluk koyar ki, artık “Ben istemiyorum” demek kolay değildir.

Mustafa Tuna için de bugün böyle bir süreç yaşanıyor olabilir.

Ben şahsen Tuna’nın adaylığını açıklaması halinde Alanya ticaret dünyasında ciddi bir hareketlilik yaşanacağını düşünüyorum.

Üstelik karşısına kim çıkarsa çıksın, bu yarışın Alanya’ya yakışan bir olgunluk içerisinde gerçekleşmesi gerekir.

Çünkü mesele kişiler değil.

Mesele Alanya’nın ticareti.

Mesele Alanya’nın ekonomisi.

Mesele binlerce işletmenin ve ticaret erbabının geleceği.

Mustafa Tuna’nın önünde şimdi önemli bir görev var.

İnce eleyip sık dokumak…

Kendisi kadar tecrübeli, genç ve dinamik isimleri bir araya getirmek…

Alanya’nın bütün sektörlerini kucaklayan bir ekip oluşturmak…

Ve “Ben adayım” diyerek sahaya çıkmak.

Eğer gerçekten tabandan gelen güçlü bir talep varsa, buna daha fazla direnmek de kolay olmayacaktır.

Benim kanaatim şu:

Mustafa Tuna, ALTSO seçimlerinin en güçlü ve en dikkat çekici isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Ve eğer beklenen açıklama gelirse, Alanya’da yeni bir seçim heyecanının fitili de ateşlenmiş olacak.

Şimdiden sonucu ilan etmek elbette doğru olmaz.

Ama bir temennide bulunabiliriz:

Alanya için hayırlısı olsun.

Eğer Mustafa Tuna gerçekten “Ben adayım ve sahaya iniyorum” derse…

O zaman şimdiden söyleyelim:

Hayırlı olsun Mustafa Tuna Başkan.

Çünkü Alanya ticaret dünyası artık yeni bir heyecan, yeni bir vizyon ve güçlü bir birliktelik arıyor.

Belki de o beklenen Tuna rüzgârı tam da bu yüzden esmeye başlıyor.