KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Merkezi, Ankara’da gazetecilik ve sosyal sorumluluk alanında önemli temaslara ev sahipliği yaptı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Genel Başkan Yardımcısı Edip Üzen ve Mali Başkan Muhammed Vefa ile birlikte gün boyunca iki ayrı toplantı gerçekleştirdi. KGK’nın ilk konuğu, Türkiye Filistinli Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Dr. Zaher Elbaik öncülüğündeki Filistinli gazetecilerden oluşan heyet oldu. Görüşmede gazetecilik mesleğinin yanı sıra Filistin’de yaşanan gelişmeler ve medya alanındaki çalışmaların ele alındığı belirtildi. Heyette Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Zaglol, Diplomasi Merkezi AR-GE Sorumlusu Ahmet Alasmar, Press TV Kameramanı Mohammet Mobayyed ve Press TV muhabiri Cilan Ebu-Rrub yer aldı.

SOSYAL ARABULUCULUK PROJESİ MASAYA YATIRILDI

KGK’daki temasların ikinci bölümünde ise Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Başkanı Adem Solak ve vakıf yöneticileri ağırlandı. Toplantıda, KGK’nın paydaşları arasında yer aldığı Sosyal Arabuluculuk Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Projenin toplumsal sorunların çözümünde arabuluculuk mekanizmalarının güçlendirilmesi ve şiddetle mücadelede farkındalığın artırılması açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ankara’daki temasların ardından yaptığı değerlendirmede, KGK Genel Merkezi’nde yoğun ve verimli bir çalışma günü geçirdiklerini ifade etti. Dim, farklı alanlarda gerçekleştirilen görüşmelerin iş birliği ve ortak projelerin geliştirilmesine katkı sunduğunu belirtti. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi