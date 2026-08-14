Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen mobil kuaför uygulaması, yaz aylarını kentin yüksek kesimlerinde geçiren vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle merkeze uzak olan Manavgat yaylalarında yoğun ilgi gören hizmet sayesinde, kuaföre gitme imkanı bulunmayan bölge halkı hijyenik koşullarda saç kesimi yaptırabiliyor.

Belediye ekipleri, sadece belirlenen noktalarda tır içinde hizmet vermekle kalmıyor; aynı zamanda sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamayan veya yatağa bağımlı olan vatandaşların da doğrudan ayağına gidiyor. Büyükşehir yetkililerinin aktardığına göre, donanımlı araç yaz mevsimi boyunca kırsal mahallelerdeki rotasını sürdürmeye devam edecek.

ULAŞIMI ZOR BÖLGELERE ÖNCELİK

Hizmetin ulaştığı noktalardan biri de Manavgat ilçe merkezine yaklaşık 2,5 saat uzaklıkta bulunan Hocalı Mahallesi yaylası oldu. Engelli olduğu için evinden çıkamayan yayla sakinlerinden Hatice Yerli, anonsu duyduktan sonra belediye görevlilerinin doğrudan evinin önüne geldiğini belirtti. Yerli, kilometrelerce uzaklıktaki bir yaylada saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti alabilmenin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade etti.

MOBİL HİZMETLERİN KIRSALDAKİ ÖNEMİ NE?

Kırsal bölgelerde ve yüksek rakımlı yaylalarda yaz aylarında artan nüfus, temel hizmetlere erişim ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Yerel yönetimlerin gezici araçlarla sunduğu bu tür sosyal belediyecilik uygulamaları, hem dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırıyor hem de merkeze uzak bölgelerdeki yaşlı ve engelli vatandaşların kentsel imkanlardan yerinde faydalanmasını sağlıyor.