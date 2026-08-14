Giresun'da sel faciası: Anne ve iki kızı son yolculuklarına uğurlandı

Giresun'un Görele ilçesinde Zıva Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sis Dağı eteklerinde etkili olan sağanak yağış, Zıva Deresi'nin su seviyesinin kısa sürede yükselmesine neden oldu. Dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi, yükselen sular nedeniyle büyük tehlike yaşadı.

İddiaya göre akıntıya ilk olarak baba Mehmet Kırca kapıldı. Eşi Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, Mehmet Kırca'yı kurtarmak için müdahale etti. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, anne ve iki kızı sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve iki kızı için Görele ilçe merkezindeki Hasan Ağa Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törende Mehmet Kırca ile oğulları Okan ve Ogün Kırca'nın büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Cenaze namazının ardından Zekiye, Burcu ve Burçin Kırca'nın naaşları, ilçeye bağlı Hamzalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Giresun Valisi Mustafa Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Kırca ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.