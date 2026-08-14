Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni deliller elde edildi. 17 ilde 123 adreste gerçekleştirilen operasyonun ardından derinleştirilen incelemelerde, yapılanmanın yalnızca Türkiye'deki mali yapısı değil; Almanya'da istihbarat servisi BND ile temas iddiaları, İsrail bağlantılı para hareketleri ve olası FETÖ ilişkisi de mercek altına alındı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Gözaltı kararını uygulamak üzere ikamet adresine giden ekipler Kuriş'i evinde bulamadı. Cep telefonunu evde bırakarak başka bir adrese geçtiği belirlenen Kuriş, ikinci adreste yapılan detaylı aramada da ilk etapta bulunamadı; ancak evde gizli bir bölme olduğu tespit edildi. Kuriş'in bu gizli bölmede saklanırken yakalandığını aktardığımız gelişmenin ardından soruşturmanın kapsamı daha da genişledi.

100 MİLYAR TL'LİK PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın mali ayağında, MASAK incelemeleri ve banka hareketleri üzerinden yapılan çalışmalarda yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketlerin yurt dışı para transferleri ayrıntılı biçimde inceleniyor. Dosyada daha önce, bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitlerin bulunduğu öğrenilmişti. Bu rakamın suçtan elde edilen gelirle bağlantısı ve transferlerin hukuki niteliği, devam eden mali incelemelerin ardından netleşecek.

ALMANYA'DA BND TEMASI İDDİASI

Yeni bulgularla birlikte soruşturmanın Türkiye'deki şirket ve finans hareketlerinin ötesine taşındığı değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre, yapılanmanın yöneticileri arasında yer aldığı değerlendirilen bazı isimlerin Almanya'da Federal İstihbarat Servisi (BND) ile temas kurduğuna ilişkin bulguların dosyaya girdiği öne sürülüyor. Söz konusu temasların niteliği, hangi tarihlerde gerçekleştiği ve görüşmelerin içeriği, adli ve istihbari incelemeler kapsamında araştırılıyor.

İSRAİL BAĞLANTILI PARA HAREKETLERİ

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini de İsrail ile gerçekleştirildiği değerlendirilen para giriş ve çıkışları oluşturuyor. İsrail bağlantılı finansal hareketlerin kaynağı, amacı, tarafları ve yapılanmanın mali organizasyonu içindeki yeri üzerinde duruluyor.

FETÖ İLİŞKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Dosyanın bir diğer kritik ayağını, yapılanmanın FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması oluşturuyor. Bu kapsamda şüphelilerin geçmişteki ilişkileri, iletişim kayıtları, finansal hareketleri, şirket bağlantıları ve yurt dışı temasları inceleniyor. Soruşturma makamlarının, olası bağlantının kişisel ilişkiler düzeyinde mi kaldığını yoksa kurumsal veya örgütsel bir nitelik mi taşıdığını belirlemeye çalıştığı; özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerçekleşen kişi ve yapı değişimleri ile yurt dışı faaliyetlerin de değerlendirildiği kaydedildi.

Cemaatin önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki şüpheli ölümüne ilişkin iddialar da kamuoyunun gündeminde. Daha önce aktardığımız iddialara göre, Denizolgun'un otopsi heyetinde görev alan bir uzmanın sonradan FETÖ soruşturması geçirdiği ortaya çıkmış, ölüm dosyasının da soruşturma kapsamında değerlendirildiği öne sürülmüştü.

SORUŞTURMANIN ALANYA AYAĞI

Soruşturma dosyasında mali ve ticari hareketleri denetime alınan 32 şirket arasında, Alanya kamuoyunun yakından tanıdığı Han Yapı Grubu'nun da yer aldığını duyurmuştuk. Antalya, İstanbul, Sakarya, Ankara, Bolu ve Kocaeli hattında dönen para hareketleri takip edilirken, şirketler arası ticari köprüler ve mal giriş-çıkışları didik didik ediliyor.

YENİ GÖZALTILAR GÜNDEME GELEBİLİR

Soruşturmanın herhangi bir dini inancı veya ibadet faaliyetini hedef almadığı; incelemenin çıkar amaçlı suç yapılanması oluşturulup oluşturulmadığı, mali suçlar ve olası uluslararası bağlantılar üzerinde yoğunlaştığı vurgulanıyor. Bu çerçevede şirketlerin sermaye yapıları, milyarlarca liralık ticari hareketleri, banka hesapları ve şüpheliler arasındaki para ilişkileri birlikte değerlendiriliyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı, el koyma ve koruma tedbirlerinin gündeme gelip gelmeyeceği, yapılacak incelemelerin sonucuna göre belirlenecek. İddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.