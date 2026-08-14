Alanya’da Yeniköy ile Paşaköy arasındaki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Alanya’da Yeniköy ile Paşaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını, bölgeden yükselen alev ve dumanı gören çevre sakinleri fark etti.

İhbarın ardından bölgeye orman ekipleri, arazözler ve su tankerleri yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi.

YANGIN SABAH SAATLERİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Orman ekiplerinin gece boyunca sürdürdüğü çalışmanın ardından yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının hangi nedenle başladığı henüz açıklanmadı. Çıkış noktasında inceleme başlatılırken, yangından etkilenen ormanlık alanın büyüklüğüne ilişkin de şu ana kadar resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2026-2030 Yangın Yönetim Planı'nda, ilçede yangınlara hızlı müdahale için ilk müdahale araçları ve yer ekiplerinin farklı noktalarda konuşlandırıldığı belirtiliyor. Yaz aylarında artan yangın riski nedeniyle ekiplerin müdahale kapasitesi sezon boyunca hazır tutuluyor.