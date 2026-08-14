Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 ilde düzenlenen operasyonlarda "çıkar amaçlı suç örgütü" lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 123 adresin basıldığı operasyonda, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Edinilen bilgilere göre, kolluk kuvvetleri Kuriş'i ilk adresinde bulamadı. Cep telefonunu bırakarak başka bir eve geçen şüphelinin, bu adresteki detaylı arama sonucunda özel olarak hazırlanan gizli bir bölmede saklanırken yakalandığı aktarıldı.

İSTİHBARAT VE ÖRGÜT BAĞLANTILARI NASIL İNCELENİYOR?

Kara para aklama ve uluslararası finansal suçlar kapsamında MASAK raporları, şirketlerin milyarlarca liralık ticari hareketlerinin şeffaflığını ölçmek için kritik bir zemin oluşturuyor. Dosyaya giren yeni bulgular ışığında Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND) ile temas iddiaları, İsrail bağlantılı para hareketleri ve olası FETÖ ilişkisi mercek altına alındı.

Soruşturma makamlarının aktardığına göre, incelemeler herhangi bir inanç grubunu değil, doğrudan çıkar amaçlı suç yapılanmasını hedef alıyor. Elde edilecek yeni mali raporlar ve adli incelemeler sonucunda, 15 Temmuz sonrası değişen yapı ilişkilerine dair ek gözaltı veya el koyma kararlarının verilebileceği belirtiliyor.