Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları sonucunda, bir kırtasiye ürünü hakkında toplatılma kararı verildi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan resmi duyuruya göre, Mikro marka bir kalemlik modelinin kullanım açısından güvensiz olduğu tespit edildi.

SATIŞI YASAKLANDI VE TOPLATILIYOR

Yetkili kuruluşların incelemeleri neticesinde güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlenen ürün için yasal işlem başlatıldı. Alınan karar doğrultusunda, söz konusu kalemliğin satışı tamamen yasaklanırken, piyasada bulunan mevcut ürünlerin raflardan toplatılmasına başlandığı bildirildi.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER NASIL SORGULANIR?

Tüketiciler, satın aldıkları veya kullanmakta oldukları kırtasiye malzemeleri ile diğer eşyaların güvenlik durumunu Ticaret Bakanlığının GÜBİS platformu üzerinden şeffaf bir şekilde takip edebiliyor. Velilerin, özellikle çocukların doğrudan temas ettiği kırtasiye ürünlerinde bu tür resmi uyarıları dikkate alarak evdeki malzemeleri kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.