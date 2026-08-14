Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ankara’daki temaslarını sürdürüyor. Dim, programı kapsamında Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’nın (EMŞAV) Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Dim’i, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kavlak karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada vakfın faaliyetleri ve yürüttüğü çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

EMŞAV’IN ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Görüşmede EMŞAV’ın emniyet teşkilatında görev yaparken vazife malulü olan personel ile şehitlerin ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmalar gündeme geldi. Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi alan Dim, Yılmaz ve Kavlak ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Vazife malulleri ve şehit ailelerine yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede, EMŞAV’ın faaliyetleri ve bu alanda yürüttüğü çalışmaların önemi üzerinde duruldu.

ANKARA TEMASLARI KAPSAMINDA ZİYARET

KGK Genel Başkanı Dim’in Ankara programı çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaret, kurumlar arasındaki iletişim ve karşılıklı değerlendirme açısından da önemli bir buluşma oldu.

Dim, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kavlak ile vakfın çalışmaları üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade etti.

DİM: “VERİMLİ BİR SOHBET YAPTIK”

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, EMŞAV yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Dim, “Ankara’da EMŞAV’ın genel merkezini ziyaretimde Genel Başkan Abdurrahman Yılmaz ve yardımcısı Ahmet Kavlak ile bir araya geldik. Vakfın faaliyetleri üzerine verimli bir sohbet yaptık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karşılıklı değerlendirmelerin ardından ziyaret sona erdi. (Şerife ÇOBAN)