Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 37’ye yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gözaltılar gerçekleşti. Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapının lideri olarak tanınan Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 37’ye çıktı.

49 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Başsavcılığın soruşturması kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İlk açıklamada 33 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiği bildirilmişti.

Yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmalar sürerken son gelişmeyle gözaltındaki kişi sayısının 37’ye ulaştığı öğrenildi.

ALİHAN KURİŞ DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın merkezindeki isimlerden Alihan Kuriş de operasyon kapsamında gözaltına alındı. Kuriş, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak anılan yapının lideri olarak biliniyor.

Soruşturma dosyası ve kamuoyuna yansıyan bilgilerde operasyon, “Alihan Kuriş suç örgütü” iddiası kapsamında yürütülüyor. Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü niteliği taşımıyor.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılığın soruşturmasında şüphelilerin “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarını işleyip işlemediği araştırılıyor.

Soruşturmanın mali boyutunda para hareketleri ve şüphelilerle bağlantılı olduğu öne sürülen şirketlerin işlemleri de inceleniyor. Sosyal medyaya ve bazı haber kaynaklarına yansıyan yüksek tutarlı para transferi iddialarının ise adli ve mali inceleme tamamlanmadan kesinleşmiş veri olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

SORUŞTURMA YAPININ TAMAMINA YÖNELİK DEĞİL

Soruşturmanın kapsamına ilişkin en önemli ayrıntılardan biri de operasyonun nasıl tanımlandığı oldu. Dosya, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapının bütün mensuplarını kapsayan genel bir soruşturma olarak değil, Başsavcılığın belirlediği şüpheliler hakkındaki çıkar amaçlı suç örgütü iddiaları çerçevesinde yürütülüyor.

Bu nedenle soruşturmadaki suçlamalar doğrudan dosyada yer alan şüpheliler açısından ele alınıyor. Şüphelilerin cezai sorumluluklarına ilişkin nihai kararı yargı süreci belirleyecek.

GÖZALTI SAYISI 33’TEN 37’YE YÜKSELDİ

13 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonun ardından açıklanan ilk rakam 33’tü. Gün içerisinde devam eden çalışmalar sonucunda dört şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37’ye yükseldi.

Yurt dışında olduğu belirlenen 9 şüphelinin durumu ile henüz yakalanamayan diğer şüphelilere ilişkin işlemler devam ediyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gözaltındaki kişilerin savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ilişkin kamuoyuna açıklanan soruşturma bilgileri ve 13 Ağustos 2026 tarihli güncel haber kaynakları