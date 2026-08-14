ALANYA’DA son yıllarda üretim alanı giderek genişleyen tropikal meyvelerden mangoda hasat sezonu devam ediyor. Üreticilerin merakla beklediği tavsiye fiyatlar ise Alanya Ziraat Odası ve Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği tarafından açıklandı. Belirlenen fiyatlarla üreticinin emeğinin karşılığını alması ve yerli mangonun ithal ürün karşısında korunması hedefleniyor.

MANGO ÜRETİMİ YAYGINLAŞIYOR

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve üreticilerle birlikte bölgede tropikal meyveciliğin, özellikle de mango üretiminin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Hüddoğlu, Alanya’da resmi kayıtlara göre 170 dekarın üzerinde mango üretimi bulunduğunu, bunun yanında kayıt dışı üretim alanlarının da olduğunu belirtti. Mango için tavsiye fiyat belirlenmesindeki temel amaçlarının yerli üreticiyi desteklemek olduğunu ifade eden Hüddoğlu, “Amacımız, ithal mangoya karşı yerli üreticimizi korumak ve desteklemek. Bu doğrultuda 350-500 gram arasındaki mangoların 170 TL’nin altında, 500 gramın üzerindeki mangoların ise 200 TL’nin altında satılmamasını tavsiye ediyoruz” dedi.

“YERLİ MANGONUN AROMASI ÇOK YÜKSEK”

Yerli mangonun üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Hüddoğlu, Alanya’da yetiştirilen mangoların aroma ve kalite bakımından önemli bir noktada bulunduğunu belirterek, üreticilere verilen desteklerin önemine vurgu yaptı.

COĞRAFİ İŞARET İÇİN BAŞVURU

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise Alanya mangosunun tadı ve aromasıyla diğer mangolardan ayrıldığını söyledi. Ürünün bölgenin topraklarına tamamen adapte olduğunu belirten Göktepe, Alanya Mangosu’nun coğrafi işaret alması için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Göktepe, “Amacımız, üretim yapan çiftçilerimizin daha fazla kazanmasını sağlamak. Alanya’da mango başta olmak üzere tropikal ve subtropikal ürünlerin üretiminin yaygınlaştırılması için elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“ÜRETİM MALİYETLERİ OLDUKÇA YÜKSEK”

Mango üretiminde yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Göktepe, özellikle serada üretim yapan çiftçilerin önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi. Mango ağaçlarının verime geçmesinin 3-4 yılı bulduğunu belirten Göktepe, üreticinin bu süreçte desteklenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Ziraat Odası olarak doğrudan tavsiye fiyat belirleme yetkilerinin bulunmadığını aktaran Göktepe, fiyat şablonunun Tropikal Üreticiler Birliği tarafından oluşturulduğunu söyledi.

“170 TL VE 200 TL’NİN ALTINA DÜŞMEMELİ”

Göktepe, “350-500 gram arasındaki mangolar için 170 TL ve üzeri, 500 gramın üzerindeki mangolar için ise 200 TL ve üzeri fiyat belirlenmesini makul buluyor ve destekliyoruz. Üreticilerimizin belirlenen bu fiyat skalasına uymalarını rica ediyoruz” dedi.

İTHAL MANGO UYARISI

Yerli mango konusunda tüketicilere de önemli bir çağrıda bulunan Göktepe, zaman zaman ithal mangoların yerli ürün gibi satıldığını gördüklerini belirtti. Yerli ürünlerin ayırt edilebilmesi için etiketleme ve yerel ürün belirteçlerinin kullanılmasını isteyen Göktepe, bu uygulamaların denetlenmesi gerektiğini söyledi. Göktepe, “Tüketicilerimize çağrımız şudur: Mutlaka yerli ürünleri tercih ederek yerli üretime destek versinler. Biz üreticiler olarak bu sıcak havalarda ülke ve aile ekonomisine katkı sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu üretimden vazgeçmeyeceğiz. Tüm üreticilerimizden, paydaşlarımızdan ve tüketicilerimizden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi