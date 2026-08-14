Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik operasyonunun ardından, Süleymancılar cemaatinin önceki lideri, eski Devlet Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki şüpheli ölümü yeniden gündeme geldi. Kamuoyunda dolaşıma giren iddialar; cemaat içindeki liderlik mücadelesinden Denizolgun'un ölümünden önceki son saatlere, otopsi tartışmalarından FETÖ bağlantısı sorularına uzanan çarpıcı bir tablo çiziyor.

LİDERLİK İÇİN YURT DIŞINDA TOPLANTILAR İDDİASI

İddialara göre Arif Ahmet Denizolgun henüz hayattayken, yeğeni Alihan Kuriş liderlik için Kanada ve Avrupa ülkelerinde 4 farklı toplantı yaptı. Bu toplantılara Denizolgun'un eski danışmanlarından birinin de katıldığı öne sürülüyor. Ardından cemaat içinde "Denizolgun'un varisi Alihan Kuriş'tir" söylentisinin yayılmaya başlandığı iddia ediliyor.

Yine aynı iddialara göre bu girişimleri öğrenen Denizolgun, yeğeni Alihan Kuriş'i cemaatten tasfiye etti ve ikili bir daha hiç yan yana gelmedi.

"CEMAATİN KASASI" DARBEDEN 1 AY ÖNCE GÖREVDEN ALINDI

İddiaların bir diğer başlığı, cemaatin "2 numarası" olarak anılan Mustafa Çelik. Öne sürüldüğüne göre içerideki gelişmeleri fark eden Denizolgun, cemaatin kasası konumundaki ve Altunizade'de ofisi bulunan Çelik'i, 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 1 ay önce görevden aldı. İddialar arasında Çelik'in FETÖ iltisakının bulunduğu ve görevden alınmasının ardından "Eylül'de hacca gideceğini, döndükten sonra görevinden ayrılacağını" söylediği de yer alıyor.

FETÖ'YE AÇIKTAN MEYDAN OKUMUŞTU

Denizolgun'un son yıllarında FETÖ'ye karşı net bir tavır aldığı, medyada Fetullah Gülen'i açıkça eleştiren açıklamalar yaptığı biliniyor. İddialara göre 15 Temmuz sonrasında birçok yapı FETÖ'ye karşı sessiz kalırken, Denizolgun'un bu açık tavrı "kalemi kırıldı" yorumlarıyla ölümüyle ilişkilendiriliyor.

ANTALYA'DAKİ SON TOPLANTI: "SİZ BANA İHANET ETTİNİZ"

İddialara göre Denizolgun, ölümünden hemen önce Antalya'ya giderek cemaatin üst düzey 40 yöneticisini bir araya getirdi. Toplantıya katılanlar arasında cemaatin Antalya sorumlusu Mustafa Uysal'ın da bulunduğu öne sürülüyor. Denizolgun'un masadakilere "Siz bana ihanet ettiniz, ben sizinle beraber değilim" diyerek toplantıyı terk ettiği, uçakla İstanbul'a dönüp vakit kaybetmeden Beykoz'daki çiftliğine geçtiği iddia ediliyor.

KARANLIK 36 SAAT

Denizolgun, 7 Eylül 2016'da bu çiftlikte şüpheli şekilde hayatını kaybetti. İddialara göre cenazesine ancak 36 saat sonra ulaşıldı. Öne sürülen iddialar arasında en çarpıcı olanı ise bu 36 saatlik süre içinde Alihan Kuriş'in çiftliğe gelerek görüşmeler yaptığı. Ayrıca çiftlikte görevli Özbek kökenli çalışanların ortadan kaybolduğu ve kim oldukları hakkında hâlâ bilgi bulunmadığı da iddialar arasında.

"ÖLÜM ŞÜPHELİ" NOTUNA RAĞMEN DOSYA KAPANDI İDDİASI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bilgi notunda ölümün "şüpheli" olarak nitelendirildiği daha önce basına yansımıştı. İddialara göre buna rağmen Adli Tıp süreci şüphelerin üzerini örttü; otopsi raporuna imza atan heyetteki 3 doktordan birinin FETÖ soruşturması geçirdiği ise daha önce aktardığımız haberde gündeme gelmişti.

CENAZE ÇIKMADAN BİAT ALINDI İDDİASI

İddialara göre cenaze henüz Adli Tıp'tan çıkmamışken, cemaatin Ümraniye'deki merkez yurduna üst düzey yöneticiler geldi. Alihan Kuriş, cemaatin üst düzey hocaları Ali Günay ve Mustafa Özaltın tarafından hızla lider ilan edildi; yöneticilerden biat alındı, biat etmeyenler tasfiye edildi. Ertesi gün cenaze töreninde Kuriş'in tabutu en önde taşıyarak kendini cemaate gösterdiği öne sürülüyor.

"FETÖ'NÜN BOŞLUĞUNU DOLDURMASI İÇİN GETİRİLDİ" İDDİASI

İddia listesinin son halkasında ise siyasi ve örgütsel bağlantılar var: FETÖ'nün üst düzey imamlarından Hamdullah Öztürk'ün, Alihan Kuriş için "Yolun yokuş ama Allah muvaffak etsin" ifadelerinin yer aldığı bir video yayınladığı belirtiliyor. İddialara göre Kuriş, 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün bıraktığı boşluğu doldurması için Süleymancıların başına getirildi ve FETÖ, Kuriş liderliğindeki yapı içinde yeniden örgütlenmeye başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada BND teması, İsrail bağlantılı para hareketleri ve olası FETÖ ilişkisinin de incelendiğini aktarmıştık. Denizolgun'un ölümüne ilişkin iddialar dahil, ortaya atılan hiçbir iddia hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor; sürecin seyri, devam eden adli incelemelerin ardından netleşecek.