VİZE randevularını bot yazılımlarla topladıkları, vatandaşların randevu almasını engelledikleri ve yüksek ücret karşılığında randevu hizmeti sundukları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Alanya, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de toplam 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, adreslerde ele geçirilen bilgisayar, cep telefonu, dijital materyal ve belgeler incelemeye alınmıştı.

ALANYA’DAN 28 GÖZALTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince Alanya’da vize işlemleri yapan işyerlerine ve bazı ikametlere düzenlenen baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alınmış, işyerlerindeki bilgisayarlar, ana kartlar, cep telefonları ve çeşitli evraklara el konularak incelenmek üzere İstanbul’a gönderilmişti.

Gözaltına alınan 28 şüphelinin 23’ünün işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildiği öğrenilmişti.

7 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Alanya’da işlemleri devam eden 7 şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında dijital materyaller ve belgeler üzerindeki incelemelerin devam ettiği bildirildi.