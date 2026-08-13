Süper Loto’da haftanın merakla beklenen çekilişlerinden biri daha tamamlandı. 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahipleri sonuçları kontrol etmeye başladı.
Çekilişte belirlenen 6 şanslı numaranın açıklanmasıyla birlikte gözler ikramiye sonuçlarına çevrildi.
13 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
13 Ağustos 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle:
18 - 24 - 32 - 34 - 52 - 60
Kupon sahipleri, oynadıkları kolonlardaki numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto çekiliş sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra resmi şans oyunları kanalları üzerinden yayımlanıyor.
Oyuncular kupon bilgilerini kullanarak sonuç sorgulaması yapabildiği gibi açıklanan numaraları kuponlarındaki sayılarla karşılaştırarak da kontrol gerçekleştirebiliyor.
13 Ağustos çekilişinde gözler şimdi ikramiye dağılımı ve büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığına ilişkin açıklanacak ayrıntılara çevrildi.