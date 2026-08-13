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13 Ağustos çekilişinde gözler şimdi ikramiye dağılımı ve büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığına ilişkin açıklanacak ayrıntılara çevrildi.

Oyuncular kupon bilgilerini kullanarak sonuç sorgulaması yapabildiği gibi açıklanan numaraları kuponlarındaki sayılarla karşılaştırarak da kontrol gerçekleştirebiliyor.

13 Ağustos 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

Süper Loto’da haftanın merakla beklenen çekilişlerinden biri daha tamamlandı. 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahipleri sonuçları kontrol etmeye başladı.

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