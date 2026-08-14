Alanya Cumhuriyet Mahallesi’nde günlerdir yaşandığı belirtilen su kesintileri tepkilere neden oldu. Imperial Sitesi sakinleri ASAT’tan kalıcı çözüm bekliyor.

Alanya Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir devam ettiğini belirttikleri su kesintileri nedeniyle Antalya Su ve Atıksu İdaresi’ne (ASAT) tepki gösterdi. Özellikle Imperial Sitesi’nde kesintilerin günlük yaşamı ciddi şekilde etkilediği ifade edildi.

ORTAÇAĞ’A GERİ DÖNDÜK

Bölge sakinleri, sıcaklığın yüksek seyrettiği ağustos ayında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek ASAT’a seslendi.

Vatandaşlar tepkilerini, “Sayenizde Ortaçağ’a geri döndük. Böyle giderse dizanteri, tifo, kolera olacağız” sözleriyle dile getirdi.

Kesintilerin uzaması nedeniyle evlerde duş, temizlik, çamaşır ve yemek gibi günlük ihtiyaçların aksadığını belirten site sakinleri, sorunun geçici müdahaleler yerine kalıcı şekilde çözülmesini istiyor.

SAĞLIK ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Vatandaşların dile getirdiği dizanteri, tifo ve kolera gibi hastalıkların bölgede görüldüğüne ilişkin de doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bölge sakinleri bu ifadeleri, kesintilerin sürmesi halinde hijyen koşullarının daha da kötüleşebileceğine yönelik endişelerini anlatmak için kullanıyor.

ASAT’TAN AÇIKLAMA BEKLİYORLAR

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, kesintinin nedeninin ve suyun ne zaman düzenli şekilde verileceğinin açıklanmasını istiyor. Özellikle Imperial Sitesi’nde yaşayan aileler, günlerdir devam ettiğini söyledikleri sorunun artık günlük yaşamı sürdürülemez hale getirdiğini belirtiyor.