Bilader Kiyoolu Latıf Ağa'yı bilisiniz. Hindiki Anadolu Hasdanesi'nin üssakasında Mamıdseedili Hasan Tığmağ'ın evi var. Onun garşısına Kiyoolu Latıf Ağa mermerden gözel bi çeşme yabdırmış. Çeşmenin alın takına da hööle yazdırmış:

Bag şu çeşmenin, Su içiceg tası yog, Gırmayın insan galbini, Yapıcag usdası yog.

Bilader, esgiden çeşmelere zencirile tas asarlarıdı. Engi zencirile baalamalarının sebebi de, bakır tası çalıverirleridi. Onun uçun galeyli bakır tası zencire vururlarıdı. Tasdan eveli de çeşmelerde su içmeg uçun aacı oyallar, aacdan susag yapallarıdı. Engi susagdan su içmesi gözel olurdu. Benim güccüglüümde Alanya'nın her çeşmesinin bi susaa olurdu. Bi de çeşmelerin yanıbaşına geesilig guruludu. Geesilig deyi çamaşır yıkama yerine denir. Engirde avradlar gazan eniglerinde su gaynadır, çamaşır yüğerleridi. Çamaşırı da tokucaaala tokurlarıdı. Hindikinler tokucaa bile bilmez. Çamaşırı bildiin tadda tokucaala döverleridi, çamaşırın kiri engile çıkarıdı. Hindi çamaşır mekinesine atıyon, ilacını gooyon, elini sürmeden çamaşır gümüş gibi yıkanıyoru. Evel zamanında her iş hem zor, hem de o evel zamanı çog gözelidi.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.