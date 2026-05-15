Alanya'nın Çamlıca Mahallesinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Bülent Deniz, motosikletiyle seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre Deniz, fenalaştığını fark edince motosikletini kontrollü şekilde durdurdu.

Ardından yere yığılan Deniz için çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Bülent Deniz’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre Deniz’in kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor.

Deniz’in cenazesi, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlattı. Alanya’da yaşanan bu olay, trafikte sağlık kaynaklı ani rahatsızlıkların ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi.Mehmet AL