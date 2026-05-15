Alanya Çevreyolu üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın ağır yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre olay, yaya ile araç trafiğinin kesiştiği noktada gerçekleşti.

Karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya ilk olarak 33 ANM 84 plakalı Doblo marka araç çarptı. Çarpmanın hemen ardından, aynı yönde seyreden 07 MD 1833 plakalı otomobilin de duramayarak Doblo'ya arkadan çarpmasıyla olay zincirleme kazaya dönüştü.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların acil çağrısı üzerine kaza mahalline hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumunun ağır olduğu bildirilen yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle güzergahtaki trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşandı.

KUSUR TESPİT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve tarafların kusur oranlarını belirlemek amacıyla detaylı inceleme başlattı. Hazırlanacak kaza tespit tutanağı ve bölgedeki bulguların değerlendirilmesinin ardından yasal sürecin yönü netlik kazanacak. Ekiplerin çalışmasını tamamlaması ve araçların yoldan çekilmesiyle birlikte Çevreyolu'nda trafik normal seyrine döndü.