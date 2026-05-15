Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminin gelecek dönem planlamaları ve bütçe performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bloomberg'e konuşan Şimşek, kamuoyunda merak edilen yeni vergi artışı tartışmalarına yanıt vererek, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını duyurdu.

Şimşek'in aktardığı verilere göre, yılın ilk dört ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54,3 oranında artış gösterdi. Bu süreçte vergi gelirlerindeki artış ise yüzde 55,6 seviyesinde gerçekleşti. Bakan Şimşek, elde edilen bu rakamlarla yıl sonu gelir hedefinin yaklaşık yüzde 31,9'una, vergi gelirleri hedefinin ise yüzde 31,6'sına ulaşıldığını bildirdi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ BÜTÇEYİ NASIL ETKİLEDİ?

Akaryakıt fiyatlarındaki kur ve petrol kaynaklı artışların vergi indirimleriyle karşılanarak tüketiciye yansıtılmamasını amaçlayan eşel mobil sistemi, vergi tahsilatında belirli bir feragate neden oluyor. Şimşek'in açıklamasına göre, bu uygulamanın etkisiyle akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ilk dört ayda yüzde 3 geriledi. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması senaryosunda, bütçedeki vergi kaybının 600 milyar TL'yi aşabileceği öngörülüyor.

BÜTÇE AÇIĞI VE DÖVİZ TALEBİ BEKLENTİLERİ

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranını yüzde 3,5 seviyesinde tutma çabalarının devam ettiğini belirten Şimşek, mali tabloda iyileşme sağlanamaması halinde bu oranın yüzde 4 civarına çıkabileceğini aktardı. Yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışlarının enflasyon hedefiyle uyumlu sürdürüleceğinin altı çizildi. Döviz piyasasındaki hareketliliğe de değinen Bakan, vatandaşların savaş döneminden bu yana net 610 milyon dolar sattığını ve altın dışında dövize yönelik olağanüstü bir talep gözlemlemediklerini ifade etti.