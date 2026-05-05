Bilader geçen avrat ıcık öteberi isdedi, bazara geddim. Icık öteberi aldım. Avrad şalvalları yıkamış da, o gün Terzi Musdafa'ya evelki sene bi pantul dikdirdiidim, onu geydim. Soona yeni ince bi televzoon çıkmışımış, geçenlerde benim abbabdan birini aldım. Hani televzoonun altında ince ince yazılar olura, onlar çatal çatal geçiyoru, onu bi soran deyi yanna vardımıdım. Bizim abbab "Ay Amad Emmi, endee pantul yeni moda mı, arka cebin yanından aşağı gadar yırtılmışa" deme mi? Argadaş, haggatan bi bakıverdimidi, gıç cebinin yanından aşağı gadar dümdüz bi yırtıg var. Abbab bana "Ay Amad Emmi, bazara mı vardın sen, biri senin arka cebindeki cüzdanı gapıcan deyi cilet atmış, pantulu yırtmış atıvermiş emme deggetirip cüzdanı çekememiş" dedi. Dedii doğru. Deyus herif, bizim cüzdana göz dikmiş, dilberim pantulu müzmühal etmiş, ben de heç farkında deelin. Verilmiş sadakamız varımış bilader. Biyerden ıcık para geldi, cüzdana güzelce yelleştirdiidim billeye billeye, cüzdanı baari gabdırmadıg bilader. Deelise bi ay parasızlıgdan inileeceedim. Onun uçun bazara geddiimizde cüzdanlara dıggad edelim.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.