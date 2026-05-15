Antalya'nın Kepez ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, arsa satışı nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki bir noterin önünde yaşanan olayda, 63 yaşındaki Ömer A., 40 yaşındaki yeğeni Amine Bozkurt'u tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli ve eşi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, dayı ve yeğen arasında Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bulunan ve Bozkurt'un babasından kalan tarlanın satışı konusunda anlaşmazlık yaşandı. Ömer A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, arsa için başlangıçta 1 milyon 800 bin TL bedel üzerinden anlaştıklarını öne sürdüğü öğrenildi. İddiaya göre, devir işlemleri için notere geldiklerinde Amine Bozkurt'un satış bedelini 2 milyon 500 bin TL'ye çıkarması üzerine otomobilin içinde tartışma başladı.

CİNAYET SİLAHI EŞİNİN ÜZERİNDEN ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi sonucu Ömer A., yanındaki tabancayla yeğenine 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı ancak Amine Bozkurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan polis incelemesinde 7 adet boş kovan bulundu. Silahlı saldırı sonrası yaya olarak kaçan Ömer A., olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta eşi 64 yaşındaki Fadime A. ile birlikte yakalandı. Cinayette kullanılan silahın ise Fadime A.'nın üzerinde ele geçirildiği bildirildi.

SÖZLÜ ANLAŞMALAR RİSK TAŞIYOR MU?

Gayrimenkul alım satımlarında taraflar arasında önceden yapılan sözlü fiyat mutabakatlarının resmi işlem anında değişmesi, hukuki uyuşmazlıkların temel sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, tapu devri öncesinde yaşanabilecek bu tür anlaşmazlıkların önüne geçmek için tarafların noter huzurunda resmi bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlemesinin önemine dikkat çekiyor. Sözlü anlaşmaların hukuki bağlayıcılığının zayıf olması, satış sürecinde maddi beklentilerin anlık değişimine zemin hazırlayabiliyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ömer A. ve eşi Fadime A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilerin cinayetle ilgili sorularını yanıtlayan şüpheli Ömer A., "Pişmanım" demekle yetindi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği açıklandı.