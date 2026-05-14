Alanya akşam saatlerinde kâbusu yaşadı. Gün boyu beklenen yağış, akşamın ilerleyen saatlerinde şiddetini artırarak kenti etkisi altına aldı. Sağanak yağışa eşlik eden dolu ve kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı adeta felç etti.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Hazırlıksız yakalanan Alanyalılar, fırtına ve dolu karşısında sığınacak yer aradı. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, rüzgarın şiddetiyle savrulan nesneler güvenlik riski oluşturdu.

OLUMSUZ ŞARTLAR SÜRÜYOR

Kentin pek çok noktasında yağışın neden olduğu su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı. Yetkililer, devam etmesi beklenen hava muhalefetine karşı vatandaşları ve esnafı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

