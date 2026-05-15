Antalya'da kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtarak bir çifti tuzağa düşüren ve yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç sağlayan şebekeye ağır darbe vuruldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, sekiz ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, M.A. ve eşi F.A.'nın polise giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, telefonda kendilerini üst düzey polis olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdur çifti psikolojik baskı altına aldı. Paniğe kapılan çift, bankadaki nakitlerini, evdeki ziynet eşyalarını ve sahip oldukları 6 farklı daireyi satarak elde ettikleri parayı şüphelilere teslim etti. Paranın bir kısmı elden verilirken, kalan tutar dolandırıcıların belirttiği banka hesaplarına aktarıldı.

OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Şikayetin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, şebeke üyelerini tespit ederek Antalya merkezli 8 ilde operasyon düğmesine bastı. Düzenlenen baskınlarda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, 74 adet fişek ile çok sayıda cep telefonu ve sim kart bulundu. Ayrıca suç gelirleri kapsamında olduğu değerlendirilen 1 adet daire, 3 araç ve 1 milyon TL nakit paraya devlet tarafından el konuldu.

TELEFON DOLANDIRICILIĞINA KARŞI NE YAPILMALI?

Artan iletişim yoluyla dolandırıcılık vakaları, vatandaşların daha dikkatli olmasını zorunlu kılıyor. Uzmanlar ve güvenlik güçleri, hiçbir kamu görevlisinin, polis, asker veya savcının vatandaşlardan operasyon gerekçesiyle para, altın veya gayrimenkul satışı talep etmeyeceğini sık sık hatırlatıyor. Benzer şüpheli aramalarla karşılaşan kişilerin, görüşmeyi derhal sonlandırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması büyük önem taşıyor.