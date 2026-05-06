Bilader esgiden tomatiyi kesdiinde güzel bi tütüsü olurudu. Hindi nerde endölle tomati? Salatalığı hele gırdığında bi tütü veriridi. Nebileen hindi her şey fenni güvrele yetişdiinden mi, ne dadı var, ne duzu var. Benim gorkum, endee zerzavatlara edilen ilaçlardan hasdalanmasag bari.

Öndün benim Mamıdlar tarafından bi abbab var. O deggeldi: "Hindi fenni güvreyi vermeseg, ilaç edmeseg heç bi şey olduu yog. Nebileen toomu yapanlar maasus mu yapallar? İlaç satıcaaz deyi mi edeller ola?" dedi. Doğru bilader. Haggatan ilaçsız bi şey olduu yog.

Evin önünde birki Memed Hoca ilimonu varıdı. Ananınıcık ilimonun pürü biboy sararır. Mühendisin birine sordudum, "Engi topragda demir egsii vardır. Ondan olur" dedi. "Eee nabıcaz bilader?" dedim. "Bi ilacı var, 750 lira" dedi. "Geç ulan boba. 750 liraya ilimon alsam bana bi seel gider" dedim.

Deecem hu, hindi köken de ağaç da bi tohaflaşdı. Adamlar tohaflaşdınöre enginin alayı normel. Beerde okuduudum. "Engi zerzavat ilaçları adamı gısırlaştırıyoru, mekinasına edgi ediyorumuş" deeyordu. Bilmen doğru, bilmen yanlış.

Enercime aslı varısa yeni nesil çıra gibi yandı. Biz işda geldik, işda gediyoruuz. Bu yaştan sonaa göverib de boşdan mı olucaaz? Ellisinden soona saz mı çalıcıaz? Geç bobam geç. Yeni nesil yediine içdiine dıggad edsin.

Bilader benden böönlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.