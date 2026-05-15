EMNİYET Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya İlçe Başkanlığı tarafından, 2019 yılında Kuzey Irak’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli, şehadetinin 7’nci sene-i devriyesinde dualarla anıldı. Cuma namazına müteakip Alanya Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen anma programına Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, EMŞAV Alanya Başkanı Hakan Çoban, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Programın ardından EMŞAV Alanya İlçe Başkanlığı tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Hakan Çoban ise şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların fedakârlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır.” dedi.

