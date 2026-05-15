Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. 31 Temmuz 2025 tarihinde Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Somun'u silahla vurarak ölümüne neden olan tutuklu sanık Ali Eren Somun hakkında hüküm verildi. Sabah'ın aktardığına göre, mahkeme heyeti sanığı tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Sanık ayrıca, olay günü kavgaya müdahale etmek isteyen bekçi E.E.'yi yaraladığı için 2 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 3 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına hükmedildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI İHLAL EDİLMİŞTİ

Adacık Mahallesi'nde yaşanan olayda, sanığın hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal ederek arka balkondan tırmanmak suretiyle eve girdiği tespit edildi. Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine komşuların ihbarıyla bölgeye bekçiler sevk edildi. Yaşanan arbedede silahını ateşleyen sanık, eşini bacağından ve sırtından vurarak ölümüne sebep oldu.

Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı Bölümü mezunu olan Sinem Somun'un, olaydan 10 gün sonra bir gemide kaptan olarak göreve başlamaya hazırlandığı ve cenazesinin memleketi Giresun'da defnedildiği aktarıldı.

SANIKTAN KAZA SAVUNMASI

Duruşmada savunmasını yapan Ali Eren Somun, cinayeti tasarlamadığını ve olayın kaza sonucu yaşandığını öne sürdü. Ancak mahkeme heyeti, sanığın ifadelerini yeterli bulmayarak üst sınırdan ceza takdir etti.

TASARLAYARAK CİNAYETTE İNDİRİM UYGULANMIYOR

Türk Ceza Kanunu kapsamında, uzaklaştırma kararının ihlal edilmesi ve cinayetin tasarlanarak işlenmesi, verilecek cezanın niteliğini doğrudan belirliyor. Mahkemelerin bu tür dosyalarda kaza veya tahrik savunmalarını, somut delillerle çelişmesi durumunda reddettiği ve yasalardaki en ağır yaptırım olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını indirim uygulamadan karara bağladığı görülüyor.