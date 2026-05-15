Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alanya trafik kazası haberlerine bir yenisi daha eklendi. Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DEMİRTAŞ MAHALLESİ'NDE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre kaza, Demirtaş Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki otomobil ile M.G. idaresindeki araç henüz netleşmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar oluştu.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafikte oluşan yoğunluk normale döndü.

Alanya Demirtaş Mahallesi trafik kazası ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.