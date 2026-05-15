Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Antalya Alanya Kestel Mahallesi’nde bulunan iki ayrı taşınmaz için satış ihalesi başlattı. Dim Çayı’na yakın bölgede yer alan parsellerin toplam büyüklüğü 13 bin metrekareyi aşıyor.

İlana göre 1096 ada 24 parsel 8.028,76 metrekare, 1096 ada 25 parsel ise 5.064,63 metrekare yüzölçümüne sahip. Her iki taşınmaz da tapu kaydında “tarla” vasfıyla yer alıyor.

SON TEKLİF TARİHİ 9 HAZİRAN

Özelleştirme sürecinde teklifler 9 Haziran 2026 tarihine kadar alınacak. İhalelerin pazarlık usulüyle yapılacağı, ardından açık artırma aşamasına geçileceği bildirildi.

1096 ada 24 parsel için geçici teminat bedeli 4 milyon 500 bin TL, 1096 ada 25 parsel için ise 3 milyon TL olarak açıklandı. Satış bedelinin peşin ya da vadeli ödenebileceği, vadeli satışlarda 48 aya kadar ödeme imkanı sağlanacağı belirtildi.

BÖLGE KONUT VE TARIM ALANIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Özelleştirme İdaresi’nin bilgi notunda taşınmazların Kestel Mahallesi’nde, Baraj Caddesi ve Sigorta Caddesi arasında konumlandığı bilgisi yer aldı. Alanya Belediyesi yazısına göre alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, ağaçlandırılacak alan ve yol kapsamında kaldığı belirtildi.

Belgelerde taşınmazların topoğrafik açıdan eğimli olduğu, bazı bölümlerde fiili kullanım bulunduğu ve belediye arşivinde yapı kaydına ilişkin bilgi bulunmadığı da ifade edildi. Bu nedenle ihaleye katılacak yatırımcıların parsellerin imar, kullanım ve parselasyon durumunu ayrıca incelemesi gerekiyor.

ALANYA’DA ARAZİ HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

Kestel, son yıllarda hem konut gelişimi hem de Dim Çayı çevresindeki konumuyla yatırımcıların ilgisini çeken bölgeler arasında yer alıyor. Satış süreci, özellikle Alanya Kestel Hazine arazisi satışı ve Dim Çayı yakınında arsa ihalesi arayan yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Resmî ihale duyurusu