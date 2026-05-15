Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında görevli stajyerlere yönelik cinsel istismar iddialarını konu alan davada savcılık mütalaasını açıkladı. Duruşma tutanaklarına göre, esas hakkında mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların her biri için 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ederken, mahkeme heyeti duruşmayı 5 Haziran'a erteledi.

Basın mensupları ve izleyicilerin alınmadığı kapalı oturumda, tutuklu sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner, Recep Seven ve Durmuş Uğurlu ile tutuksuz yargılanan Ramazan Çetin hazır bulundu. Tutuklu sanıklar suçlamaları reddederek, uzun süredir cezaevinde bulunmaları gerekçesiyle tahliyelerini talep etti. Müşteki avukatları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

SAVCIDAN CEZA ARTIRIMI TALEBİ

Savcılık makamı, sanıkların "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi. Ek olarak, eylemlerin TBMM çatısı altında stajyer olarak bulunan mağdurlara karşı "kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanılarak" ve "zincirleme şekilde" işlendiği vurgulanarak verilecek cezalarda artırıma gidilmesi talep edildi.

CEZA ARTIRIMI NEDEN İSTENİYOR?

Türk Ceza Kanunu kapsamında, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak veya eğitici-öğretici yükümlülüğü bulunan kişilerce işlenmesi nitelikli hal kabul ediliyor. Savcılığın artırım talebi, sanıkların stajyer öğrenciler üzerinde sahip oldukları hiyerarşik veya mesleki konumun iddia edilen suçu kolaylaştırdığı değerlendirmesine dayanıyor.

Soruşturma, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdurun Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurmasıyla başlamıştı. İddianamede, Meclis lokantası çalışanları Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven'in, eğitici konumlarını kötüye kullanarak zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu işledikleri öne sürülmüştü. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etmesi üzerine bir sonraki duruşma 5 Haziran tarihinde görülecek.