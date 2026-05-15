Gazipaşa’nın tanınmış halcilerinden Çobanlar mahallesinden Kerim Ayan, beyin kanaması nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

1 AYDIR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yaklaşık 1 aydır hastanede tedavisi süren Ayan’ın, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. İlçede halcilik yaptığı bilinen Kerim Ayan’ın vefatı, Gazipaşa’da üzüntüyle karşılandı.

CENAZESİ ÇOBANLAR AİLE MEZARLIĞI’NDA DEFNEDİLDİ

Kerim Ayan’ın cenazesi, bugün saat 15.00’te Çobanlar Aile Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Ayan’ın vefatı, özellikle Gazipaşa hal esnafı ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.