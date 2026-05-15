SunExpress, yaz sezonu planlaması kapsamında Balıkesir Edremit'ten Almanya'nın Münih ve Hannover şehirlerine karşılıklı direkt uçuş seferlerini başlattı. Aktarılan bilgilere göre, bölgenin uluslararası hava yolu bağlantılarını güçlendiren bu hamle ile Edremit'ten sunulan dış hat destinasyon sayısı dörde yükseldi.

UÇUŞ TAKVİMİ NASIL PLANLANDI?

15 Mayıs tarihinde start alan Münih seferleri, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada iki gün karşılıklı olarak icra ediliyor. Hannover hattındaki uçuşlar ise 16 Mayıs'ta cumartesi seferleriyle faaliyete geçecek. Bu rotaya 10 Haziran tarihinden itibaren çarşamba uçuşları da eklenecek ve böylece Hannover seferleri de haftada iki frekansa ulaşmış olacak.

YENİ ROTALARIN BÖLGEYE KATKISI NE OLACAK?

Hava yolu şirketi halihazırda yaz sezonu boyunca Edremit'ten Düsseldorf ve Stuttgart'a uçuş düzenlemeye devam ediyor. Yeni eklenen Münih ve Hannover seferleri, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının memleket ve akraba ziyaretlerini doğrudan yapabilmelerine olanak tanıyor. Aynı zamanda Almanya'dan Kuzey Ege bölgesine yönelecek yabancı turist trafiğinin de aktarmasız uçuşlar sayesinde önemli ölçüde ivme kazanması bekleniyor.