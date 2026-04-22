Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunu yeniden düzenleyen tebliği yürürlüğe aldı. Düzenleme, iş güvenliği kapsamında mesleki yeterlilik şartlarını daha net hale getiriyor.

Yayımlanan tebliğe göre, Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından standardı belirlenmiş ve listede yer alan mesleklerde çalışanların MYK Meslekî Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması zorunlu olacak.

Belgesi bulunmayan ve muafiyet kapsamında değerlendirilmeyen çalışanlar, tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 12 ayın sonunda bu işlerde çalıştırılamayacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte ekskavatör operatörü, beton pompa operatörü, iş makinesi bakım ve onarımcısı, hibrit araç bakım onarımcısı gibi birçok meslek grubunda çalışanlar için belge zorunluluğu getirildi. Böylece belge zorunluluğu kapsamındaki meslek sayısı 204’ten 244’e yükseldi.

Tebliğ kapsamında atık yönetimi, enerji sistemleri, maden, inşaat ve otomotiv gibi birçok alanda faaliyet gösteren meslekler yer aldı. Özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan mesleklerin düzenlemeye dahil edilmesi dikkat çekti.

Bazı çalışanlara muafiyet

Düzenleme kapsamında belirli gruplar için istisnalar da getirildi. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde ustalık belgesi bulunanlar, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik okullardan ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar ile belirlenen tarihten önce MEB onaylı kurs programlarını tamamlayan kişiler, kendi alanlarında çalışmaları koşuluyla bu zorunluluktan muaf tutulacak.

Kurallara uymayana yaptırım

Belirlenen şartlara uymayan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, uygulamaya ilişkin süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Bu kapsamda zorunluluk getirilen meslekler; enerji, otomotiv, inşaat, maden, çevre ve makine gibi farklı sektörleri kapsayan geniş bir yelpazeye yayılıyor. Listede atık ayırma işçisi ve atık koordinatöründen, elektrikli ve hibrit araç bakım onarımcısına; beton pompa ve ekskavatör operatörlerinden, klima ve fotovoltaik sistem personeline kadar birçok meslek yer alıyor.

İşte meslek yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler listesi:

1. Atık ayırma işçisi

2. Atık koordinatörü

3. Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (Seviye 4)

4. Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (Seviye 5)

5. Beton pompa operatörü

6. Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı

7. Bireysel ve ticari klima sistemleri montajcısı

8. Biyogaz sistemleri personeli

9. Buhar kazanı operatörü

10. Dökümcü

11. Ekskavatör operatörü

12. Elektrikli araç montaj elemanı (Seviye 3)

13. Elektrikli araç montaj elemanı (Seviye 4)

14. Elektro-mekanik montaj işçisi (Seviye 3)

15. Elektro-mekanik montaj işçisi (Seviye 4)

16. Florlu sera gazlı cihazlar teknik personeli

17. Fotovoltaik güç sistemleri personeli (Seviye 4)

18. Fotovoltaik güç sistemleri personeli (Seviye 5)

19. Güneş-ısıl sistem personeli (Seviye 4)

20. Güneş-ısıl sistem personeli (Seviye 5)

21. Hibrit araç bakım onarımcısı (Seviye 4)

22. Hibrit araç bakım onarımcısı (Seviye 5)

23. Isıtma tesisat bakım onarım ve servis elemanı

24. İş makinesi bakım ve onarımcısı

25. İşletme elektrik bakımcısı

26. Kızgın yağ kazanı operatörü

27. Maçacı

28. Matkap tezgah işçisi (Seviye 3)

29. Matkap tezgah işçisi (Seviye 4)

30. Mermer-doğaltaş imalat elemanı

31. Mermer-doğaltaş ocakçısı

32. Mobil vinç operatörü

33. Nezaretçi (maden)

34. Rüzgar güç sistemi personeli (Seviye 4)

35. Rüzgar güç sistemi personeli (Seviye 5)

36. Sıcak su kazanı operatörü

37. Sıhhi tesisat bakım onarım ve servis elemanı

38. Tahlisiyeci (maden)

39. Tehlikeli atık toplayıcısı

40. Tehlikeli madde taşımacılığı şoförü