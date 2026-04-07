Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirildiğinin anlaşılması hâlinde, bu nitelikteki işyeri işverenleri asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak; yararlanılmış olması hâlinde, yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

2025 ve 2026 yıllarının esas alınacak ilgili aylarında/dönemlerinde, prime esas kazanç miktarında ve prim ödeme gün sayısında değişikliğe neden olacak şekilde Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden; çalıştırdıkları sigortalıları SGK’ya bildirmediği, prim ödeme gün sayısını ya da prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği veya SGK’ya bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığının;

Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilmesi hâlinde tutanak tarihinin,

Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması hâlinde söz konusu yazıların SGK’ya intikal tarihinin,

Mahkeme ilamı ile karar verilmesi hâlinde mahkemenin kesinleşmiş karar tarihinin,

2025 yılı açısından 01.03.2026 tarihinden, 2026 yılı açısından 28.02.2027 tarihinden önce olmasına rağmen, ilgili aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102’nci maddesinde belirtilen ve yasal süresinde verildiği kabul edilen belgelerden kaynaklanan asıl veya ek belgeler dâhil) Kurum tarafından işleme alınma tarihinin; 2025 yılı için 01.03.2026, 2026 yılı için 28.02.2027 tarihinden sonra olması hâlinde, bu prim belgelerindeki/beyannamelerindeki gün ve kazançlar dikkate alınmayacaktır.

İşyerlerinin devredilmesi veya intikal etmesi durumunda, işyerini devralan veya işyeri intikal eden işverenler adına yeni bir dosya açılmayıp mevcut işyeri dosyası üzerinden işyeri bildirgesi alınmak suretiyle işlemler yürütüldüğünden, asgari ücret desteği uygulamasında devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Adres değişikliği nedeniyle gerek aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine gerekse bir ilden başka bir ile nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri dosyası tescil edildiğinden, adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden, nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması gerekmektedir. Bu nedenle işyeri tescili aşamasında, sigorta prim teşvik uygulamasında olduğu gibi “adres değişikliği” seçeneği işaretlenmek suretiyle destekten yararlanılacaktır.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin 28.02.2027 tarihine kadar destekten yararlandığı işyerinden kaynaklı mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda, alacaklı olduğu tutar işverenin Kuruma olan diğer borçlarına (idari para cezası dâhil) mahsup edilecektir. Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda, 5510 sayılı Kanun’un 88’inci maddesinin on altıncı fıkrası hükümleri dikkate alınacaktır.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup, şartları taşıyan işverenler Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

Kurum ve kuruluşların (işyerlerinin) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girip girmediği hususlarındaki sorularına ilişkin başvuru mercii Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüdür. İhale makamlarının destek tutarına ilişkin hak edişlerden yaptıkları kesintilerin aylık olarak İşsizlik Sigortası Fonuna aktarım sürecindeki hususlara ilişkin başvuru mercii Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüdür. İhaleyi yapan idarelerin 4734 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler kapsamına girip girmedikleri, yapmış oldukları ihalelerin “sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü hizmet alımı” kapsamına girip girmedikleri gibi hususlardaki sorularına ilişkin başvuru mercii ise Kamu İhale Kurumu olduğundan, yukarıda belirtilen hususlarda ilgili kurumlara müracaat edilmesi gerekmektedir.