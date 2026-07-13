SGK BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ

Tecil talebinde bulunacak borçluların 31/08/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) borçlarına yönelik icra takip işlemlerinin yürütüldüğü SGK ünitelerine başvurmaları hâlinde, tecil işlemlerinde yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

oranında tecil faizi uygulanacaktır. 04/06/2026 tarihinden önce tecil talebinde bulunmuş ve ilk taksit tutarını ödemiş olan borçluların, tecile yetkili makamlarca henüz karara bağlanmamış tecil talepleri ile devam eden tecil işlemlerinde; Borçlunun talepte bulunması hâlinde; tecil talebindeki likidite oranının 0,51 ila 1,00 arasında olması durumunda kalan taksit süresine azami 18 ay, likidite oranının 0,50 ve altında olması durumunda ise azami 36 ay ilave taksit süresi eklenecektir. Başvuru şartı aranmaksızın, tecil talep tarihlerinden 16/06/2026 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar; 16/06/2026 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren ise yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

31/08/2026 tarihine kadar tecil talebinde bulunan borçluların ilk taksiti (peşinatı) en geç 31/08/2026 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Tecil işlemi, belirlenen ilk taksit tutarının defaten ödendiği tarihte başlayacaktır.

Belirlenen süre içerisinde ilk taksitin ödenmemesi hâlinde borçlu, yüzde 29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacaktır.

Likidite oranının 0,51 ila 1,00 aralığında olması hâlinde azami 36 aya kadar, 0,50 ve altında olması durumunda ise azami 72 aya kadar eşit taksitler hâlinde tecil yapılabilecektir.

SGK'ye olan borçların tecil edilebilmesi için gerekli olan teminat şartı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarılmıştır. 10 milyon TL'ye kadar olan borçlar için teminat istenmeyecek olup, 10 milyon TL'yi aşan borçların aşan kısmının yarısı kadar teminat istenecektir.

Özel kanunlara göre yapılandırılmış olan ve 19/06/2026 tarihi itibarıyla yapılandırılması bozulmamış borçların, bu düzenleme kapsamında tecilleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu düzenleme kapsamına giren alacaklar için daha önce 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesine istinaden yürürlükte bulunan tecil faizi üzerinden tahsil edilen tecil faizlerinin ilgililere iadesi veya mahsubu mümkün bulunmamaktadır.

SGK Borçlarının Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri

SGK'ye olan borçlar için, 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesi kapsamında 31/08/2026 tarihine kadar yapılacak tecil işlemlerinde, borç tutarına ve yetki sınırlarına bakılmaksızın tüm tecil talepleri sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezleri tarafından değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Bu kapsamdaki tecil işlemlerinde borç türü bazında;

İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 18 milyon TL ve altındaki alacaklar için icra takip işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkez müdürleri,

Diğer büyükşehirlerde 15 milyon TL ve altındaki alacaklar için icra takip işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkez müdürleri,

Büyükşehir olmayan illerde ise 13 milyon TL ve altındaki alacaklar için icra takip işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkez müdürleri, yetkili olacaktır.

Merkez müdürlerinin yetkisini aşan tüm borçlar için ise azami borç miktarına bakılmaksızın sosyal güvenlik il müdürleri yetkilidir.

Bu kapsamdaki borçlarla ilgili tecil talepleri, değerlendirilmek üzere Merkez Teşkilatına gönderilmeyecektir.

Tecil talebinde bulunacak borçluların 31/08/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) borçlarına yönelik icra takip işlemlerinin yürütüldüğü SGK ünitelerine başvurmaları hâlinde tecil işlemlerinde yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Borçlunun, 4/1-b sigortalısı olması yanında işveren sıfatının da bulunması durumunda, 4/1-b sigortalılığından kaynaklanan borçları ile işveren olmasından kaynaklanan borçları ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Borçlunun birden fazla SGK ünitesi tarafından takip edilen borcunun bulunması hâlinde, yazılı başvurular işyerlerinin veya sigortalıların icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere ayrı ayrı yapılacaktır.

31/08/2026 tarihine kadar tecil talebinde bulunan borçluların ilk taksiti (peşinatı) en geç 31/08/2026 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Tecil işlemi, belirlenen ilk taksit tutarının defaten ödendiği tarihte başlayacaktır. Belirlenen süre içerisinde ilk taksitin ödenmemesi hâlinde borçlu, yüzde 29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacaktır.

Tecil işlemlerinin yapılmasını müteakip, 31/08/2026 tarihi itibarıyla vadesi geçen borçlar daha sonra talep edilmesi hâlinde; ilk iki taksitin ödenmiş olması ve ödenmemiş taksitin bulunmaması kaydıyla mevcut ödeme planına ilave edilebilecektir.

31/08/2026 tarihi itibarıyla vadesi geçen borçlar için (yüzde 29 tecil faiziyle) ikinci bir tecil işlemi yapılmayacaktır.

Ancak ödeme vadesi 31/08/2026 tarihinden sonra olan borçların (2026 yılı Temmuz ayı ve sonraki dönemler) mevcut ödeme planına eklenmesi mümkün olmayacak olup, bu borçlar için yürürlükte bulunan geçerli tecil faizi üzerinden yeni bir tecil işlemi yapılabilecektir.

İlk taksitin ödenmesinden sonra, tecil devam ettiği sürece icra takibi, haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır.

İlk taksitin ödenmiş olması şartıyla araçlar üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılacaktır.

Menkul ve gayrimenkul mallar için satış ilanına çıkılmış olsa bile, satış tarihinden önce ilk taksitin ve tüm masrafların ödenmesi şartıyla satış işlemi iptal edilecektir.

Ancak gerek yakalama şerhleri kaldırılan araçlar gerekse satış işlemi iptal edilen mallar üzerindeki hacizler devam edecektir.

Özel kanunlara göre yapılandırılmış olan ve 19/06/2026 tarihi itibarıyla yapılandırılması bozulmamış borçların bu düzenleme kapsamında tecilleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu düzenleme kapsamına giren alacaklar için daha önce 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesine istinaden yürürlükte bulunan tecil faizi üzerinden tahsil edilen tecil faizlerinin ilgililere iadesi veya mahsubu mümkün bulunmamaktadır.

04/06/2026 tarihinden önce tecil talebinde bulunmuş ve ilk taksit tutarını ödemiş olan borçluların, tecile yetkili makamlarca henüz karara bağlanmamış tecil talepleri ile devam eden tecil işlemlerinde; Borçlunun talepte bulunması hâlinde; tecil talebindeki likidite oranının 0,51 ila 1,00 arasında olması durumunda kalan taksit süresine azami 18 ay, likidite oranının 0,50 ve altında olması durumunda ise azami 36 ay ilave taksit süresi eklenecektir.



Tecil süresinin uzatılmasına ilişkin bu talepler, borç tutarı ve tecil yetki tutarı dikkate alınmaksızın mevcut tecil işlemini yürüten ünite tarafından sonuçlandırılacaktır.

Başvuru şartı aranmaksızın, tecil talep tarihlerinden 16/06/2026 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar; 16/06/2026 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren ise yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

oranında tecil faizi uygulanacaktır. Likidite oranının 0,51 ila 1,00 aralığında olması hâlinde azami 36 aya kadar, 0,50 ve altında olması durumunda ise azami 72 aya kadar eşit taksitler hâlinde tecil yapılabilecektir.

Likidite oranı (bilanço esasına göre):

(Dönen Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Likidite oranı (işletme hesabı esasına göre):

(Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar